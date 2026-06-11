Ужас в Ле-Мане: какой была самая большая авария в истории гонки (видео)

11 июня 1955 года во время 24-часовой гонки в Ле-Мане произошла самая страшная авария в истории автоспорта. Фокус расскажет о катастрофе, которая унесла более 80 жизней.

Трагедия в Ле-Мане шокировала мир и заставила задуматься о безопасности во время гонок. Некоторые соревнования даже запретили.

"24 часа Ле-Мана" во Франции — одна из самых сложных и престижных гонок в мире. Они длятся сутки и проходят по специальному 13,6-километровому треку Сарте, который сначала проложили по дорогам общего пользования. Конечно, одному человеку такой марафон не под силу, поэтому гоночными авто по очереди управляют 2-3 пилота, которые меняются во время пит-стопов.

24-часовые гонки 1955 года обещали быть очень интересными, ведь ожидалась борьба сразу трех сильных заводских команд — Ferrari, Jaguar и Mercedes-Benz. Все они выигрывали в предыдущие годы и имели лучшие болиды и опытных пилотов.

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Mercedes 300 SLR имел кузов из легковоспламеняющегося магниевого сплава Фото: Mercedes-Benz

В Mercedes возлагали большие надежды на эту гонку, ведь команда была на подъеме. В 1952 году Серебряные стрелы отметили послевоенное возвращение в автоспорт именно триумфом в Ле-Мане. После этого были победа в мексиканском ралли Carrera Panamericana и чемпионство Хуана-Мануэля Фанхио в "Формуле-1" в 1954 году.

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А буквально за несколько недель до Ле-Мана 1955-го Стирлинг Мосс и Денис Дженкисон выиграли не менее престижную 1600-километровую гонку Mille Miglia в Италии. Они управляли спорткаром Mercedes 300 SLR, который готовили и к 24-часовой гонке.

Mercedes 300 SLR оснастили аэрогальмом, однако современные тормозные диски он не получил Фото: Mercedes-Benz

Для своего времени Mercedes 300 SLR был инновационным. Его кузов изготовили из легкого магниевого сплава, а 3,0-литровую восьмерку оснастили непосредственным впрыском топлива, что увеличило мощность до 310 сил. Спорткар массой 900 кг мог развить 290-300 км/ч.

Чтобы Mercedes 300 SLR эффективнее замедлялся, его оснастили выдвижным аэротормозом. А вот дисковых тормозов (как у соперника Jaguar D-Type) авто еще не имело и это сыграло свою роль в катастрофе.

Начало 24-часовой гонки обозначилось борьбой за лидерство между молодой звездой Jaguar Майклом Хоторном и лидером Mercedes Хуаном-Мануэлем Фанхио.

Сезон 1955 года складывался успешно для Mercedes Фото: Mercedes-Benz

Другой пилот Mercedes Пьер Левег постепенно отстал и стал колловым. На 35 круге он шел сразу за Хоторном и на стартовой прямой они обходили медленный Austin Healey Лэнса Маклина. Хоторн свернул на пит-стоп и Маклин резко затормозил, чтобы избежать столкновения, а Левег уже не успел среагировать и на скорости более 200 км/ч налетел на Austin Healey.

Mercedes 300 SLR взлетел в воздух, разлетелся на части и упал на трибуну со зрителями. Авто загорелось и легковоспламеняющийся магниевый кузов мгновенно вспыхнул. В аварии погибли 84 человека (среди них — и Пьер Левег), еще 120 — получили травмы.

Неуправляемый Mercedes вылетел на зрительские трибуны Фото: Wikipedia

Несмотря на ужасную аварию, гонку не остановили и Майкл Хоторн победил, однако, конечно, все торжества на финише отменили. Впрочем, команда Mercedes снялась с соревнований и впоследствии решила покинуть автоспорт. Только через 30 лет — в 1985 году — Серебряные стрелы вернулись в гонки.

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После трагедии многие соревнования были отменены и среди них — три последних этапа чемпионата "Формулы-1" 1955 года. Парадокс, но благодаря досрочному завершению сезона Фанхио и Mercedes во второй раз оформили чемпионство.

Ряд европейских стран вообще запретили любые гонки. Большинство из них со временем сняли ограничения, однако в Швейцарии этот запрет действовал вплоть до 2022 года.

Гонки не остановили из-за аварии Фото: Wikipedia

Причиной трагедии признали непродуманную конструкцию трассы, которая не обеспечивала защиту зрителей. Автодром Сарте перестроили — изменили финишную прямую и заезд на пит-стоп, а также отделили трибуны от трека рвом. Таким образом авария в Ле-Мане заставила уделять больше внимания безопасности во время гонки.

Между прочим, недавно во время гонки в США столкнулись более 25 авто.

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