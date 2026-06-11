Жах у Ле-Мані: якою була найбільша аварія в історії перегонів (відео)

11 червня 1955 року під час 24-годинних перегонів у Ле-Мані сталася настрашніша аварія в історії автоспорту. Фокус розповість про катастрофу, яка забрала понад 80 життів.

Трагедія в Ле-Мані шокувала світ та змусила задуматися про безпеку під час перегонів. Деякі змагання навіть заборонили.

"24 години Ле-Мана" у Франції — одні з найскладніших та найпрестижніших перегонів у світі. Вони тривають добу та проходять спеціальним 13,6-кілометровим треком Сарте, який спочатку проклали дорогами загального користування. Звісно, одній людині такий марафон не під силу, тому гоночними авто по черзі керують 2-3 пілоти, які змінюються під час піт-стопів.

24-годинні перегони 1955 року обіцяли бути дуже цікавими, адже очікувалася боротьба одразу трьох сильних заводських команд – Ferrari, Jaguar та Mercedes-Benz. Усі вони вигравали в попередні роки та мали кращі боліди і найдосвідченіших пілотів.

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Mercedes 300 SLR мав кузов із легкозаймистого магнієвого сплаву Фото: Mercedes-Benz

У Mercedes покладали великі надії на ці перегони, адже команда була на підйомі. У 1952 році Срібні стріли відзначили повоєнне повернення в автоспорт саме тріумфом у Ле-Мані. Після цього були перемога у мексиканському ралі Carrera Panamericana та чемпіонство Хуана-Мануеля Фанхіо у "Формулі-1" в 1954 році.

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А буквально кілька тижнів до Ле-Мана 1955-го Стірлінг Мосс та Деніс Дженкісон виграли не менш престижну 1600-кілометрову гонку Mille Miglia в Італії. Вони керували спорткаром Mercedes 300 SLR, який готували і до 24-годинних перегонів.

Mercedes 300 SLR оснастили аерогальмом, проте сучасні гальмівні диски він не отримав Фото: Mercedes-Benz

Для свого часу Mercedes 300 SLR був інноваційним. Його кузов виготовили з легкого магнієвого сплаву, а 3,0-літрову вісімку оснастили безпосереднім впорскуванням пального, що збільшило потужність до 310 сил. Спорткар масою 900 кг міг розвинути 290-300 км/год.

Аби Mercedes 300 SLR ефективніше сповільнювався, його оснастили висувним аерогальмом. А от дискових гальм (як у суперника Jaguar D-Type) авто ще не мало і це зіграло свою роль у катастрофі.

Початок 24-годинних перегонів позначився боротьбою за лідерство між молодою зіркою Jaguar Майклом Хоторном та лідером Mercedes Хуаном-Мануелем Фанхіо.

Сезон 1955 року складався успішно для Mercedes Фото: Mercedes-Benz

Інший пілот Mercedes П'єр Левег поступово відстав і став коловим. На 35 колі він ішов одразу за Хоторном і на стартовій прямій вони обходили повільніший Austin Healey Ленса Макліна. Хоторн звернув на піт-стоп і Маклін різко загальмував, аби уникнути зіткнення, а Левег уже не мав часу зреагувати і на швидкості понад 200 км/год налетів на Austin Healey.

Mercedes 300 SLR злетів у повітря, розлетівся на частини та упав на трибуну з глядачами. Авто загорілося і легкозаймистий магнієвий кузов миттєво спалахнув. В аварії загинули 84 особи (серед них – і П'єр Левег), ще 120 – отримали травми.

Некерований Mercedes вилетів на глядацькі трибуни Фото: Wikipedia

Попри жахливу аварію, перегони не зупинили і Майкл Хоторн переміг, проте, звісно, усі урочистості на фініші скасували. Утім, команда Mercedes знялася зі змагань і згодом вирішила покинути автоспорт. Лише через 30 років – у 1985 році – Срібні стріли повернулися в перегони.

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Після трагедії чимало змагань були скасовані і серед них – три останні етапи чемпіонату "Формули-1" 1955 року. Парадокс, але завдяки достроковому завершенню сезону Фанхіо і Mercedes вдруге оформили чемпіонство.

Низка європейських країн взагалі заборонила будь-які перегони. Більшість із них із часом зняли обмеження, проте у Швейцарії ця заборона діяла аж до 2022 року.

Перегони не зупинили через аварію Фото: Wikipedia

Причиною трагедії визнали непродуману конструкцію траси, яка не забезпечувала захист глядачів. Автодром Сарте перебудували – змінили фінішну пряму та заїзд на піт-стоп, а також відділили трибуни від треку ровом. Таким чином аварія в Ле-Мані змусила приділяти більше уваги безпеці під час перегонів.

Між іншим, нещодавно під час перегонів у США зіткнулися понад 25 авто.

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