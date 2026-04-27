Зіткнулися понад 25 авто: знамениті перегони в США відзначилися масштабною аварією (відео)

Ефектна аварія мала місце на перегонах NASCAR у США. Постраждали понад половина учасників змагань і гонку довелося зупинити.

Масштабна аварія в NASCAR сталася під час другого етапу чемпіонату, який проводили на знаменитому автодромі Талладега у штаті Алабама. Про це повідомляє сайт Motorsport.

На 115-му колі перегонів точилася запекла боротьба за лідерство, наслідком якої стало зіткнення Бубби Воллеса, Росса Честейна та Коула Кастера. На трасі утворився величезний завал, у який потрапили 25-27 авто. Для довідки: усього на цьому етапі NASCAR стартувало 40 екіпажів.

Змагання довелося зупинити, адже траса була повністю заблокована. Частина машин влетіла у бетонний відбійник. Усіх учасників аварії перевірив лікар і встановив, що ніхто з гонщиків не постраждав.

Після того, як трек розчистили, вцілілі та не надто сильно пошкоджені авто змогли продовжити змагання. До перегонів повернулося 20 екіпажів.

Варто відзначити, що чемпіонат NASCAR відомий своїми масштабними аваріями і на високошвидкісному овальному автодромі Талладега вони є частими. Зокрема, торік там зіткнулося 28 авто — це одна з найбільших аварій за всю історію автоперегонів.

