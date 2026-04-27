Столкнулись более 25 авто: знаменитые гонки в США отметились масштабной аварией (видео)

Эффектная авария имела место на гонках NASCAR в США. Пострадали более половины участников соревнований и гонку пришлось остановить.

Масштабная авария в NASCAR произошла во время второго этапа чемпионата, который проводили на знаменитом автодроме Талладега в штате Алабама. Об этом сообщает сайт Motorsport.

На 115-м круге гонки шла ожесточенная борьба за лидерство, следствием которой стало столкновение Буббы Уоллеса, Росса Честейна и Коула Кастера. На трассе образовался огромный завал, в который попали 25-27 авто. Для справки: всего на этом этапе NASCAR стартовало 40 экипажей.

Соревнования пришлось остановить, ведь трасса была полностью заблокирована. Часть машин влетела в бетонный отбойник. Всех участников аварии проверил врач и установил, что никто из гонщиков не пострадал.

После того, как трек расчистили, уцелевшие и не слишком сильно поврежденные авто смогли продолжить соревнования. К гонкам вернулось 20 экипажей.

Стоит отметить, что чемпионат NASCAR известен своими масштабными авариями и на высокоскоростном овальном автодроме Талладега они являются частыми. В частности, в прошлом году там столкнулось 28 авто — это одна из крупнейших аварий за всю историю автогонок.

