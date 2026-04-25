Не заметила: американка на огромном пикапе наехала на суперкар Lamborghini (видео)

В США Lamborghini Huracan пострадал от большого пикапа Chevrolet. Американское авто наехало на суперкар на паркинге.

Курьезное ДТП имело место в городе Орландо (штат Флорида). О нем рассказали на сайте Carscoops.

Инцидент попал на видео. Видно, что пикап Chevrolet Silverado с увеличенным клиренсом и внедорожными шинами ехал по парковке на слишком высокой скорости, столкнулся с купе Lamborghini Huracan и заехал на него.

Владелица пикапа заявила, что не заметила суперкар Фото: Reddit

Суперкар Lamborghini Huracan получил существенные повреждения, но его водитель, к счастью, не пострадал. Он быстро выбрался из автомобиля и даже снимал стрим с места ДТП.

Владелица Chevrolet Silverado заявила, что не заметила низкий Lamborghini Huracan, что вполне возможно, учитывая высокий капот лифтованного пикапа и ограниченную обзорность вперед.

Теперь купе Lamborghini Huracan нуждается в недешевом ремонте. Напомним, что суперкар оснащен 5,2-литровым V10, который развивает от 580 до 640 сил, в зависимости от модификации. Он способен развить 325 км/ч. Цена Lamborghini Huracan сейчас составляет не менее $200 000.

