Тушили всю ночь: внедорожник вызвал масштабный лесной пожар своим выхлопом (фото)

Застрявший на бездорожье внедорожник Jeep Wrangler вызвал крупный лесной пожар. Причиной возгорания называют выхлоп.

Инцидент имел место в начале недели в лесу Окала в штате Флорида (США), который имеет статус природоохранной территории. Об этом сообщает сайт The Drive.

Лесной пожар тушили всю ночь. Выгорела территория площадью более 20 акров (8 га), на которой уничтожена редкая флора и фауна.

Пожар тушили всю ночь Фото: U.S. Forest Service

Причину пожара установили довольно быстро — в его эпицентре обнаружили сгоревший внедорожник Jeep Wrangler JK. Лес Окала не является заповедником и в нем разрешены поездки на внедорожниках по определенным маршрутам при условии соблюдения установленных правил безопасности.

Впрочем, водитель Jeep Wrangler очевидно не принял необходимых мер. Внедорожник застрял на бездорожье среди высокой сухой травы. Пытаясь выехать, водитель и вызвал пожар.

Jeep Wrangler буксовал на бездорожье и из-за больших оборотов двигателя выхлоп сильно разогрелся и зажег сухую траву. Пожар быстро распространился на большую территорию.

Выгорела территория площадью более 8 гектаров Фото: U.S. Forest Service

Эксперты отмечают, что выхлоп авто способен нагреваться до 800 градусов по Цельсию — этого более чем достаточно, чтобы вызвать возгорание. Вот почему при поездках на бездорожье стоит иметь с собой огнетушитель.

