Гасили всю ніч: позашляховик спричинив масштабну лісову пожежу своїм вихлопом (фото)

Застряглий на бездоріжжі позашляховик Jeep Wrangler спричинив велику лісову пожежу. Причиною загоряння називають вихлоп.

Інцидент мав місце на початку тижня в лісі Окала у штаті Флорида (США), який має статус природоохоронної території. Про це повідомляє сайт The Drive.

Лісову пожежу гасили всю ніч. Вигоріла територія площею понад 20 акрів (8 га), на якій знищена рідкісна флора та фауна.

Пожежу гасили цілу ніч Фото: U.S. Forest Service

Причину пожежі встановили доволі швидко — в її епіцентрі виявили згорілий позашляховик Jeep Wrangler JK. Ліс Окала не є заповідником і в ньому дозволено поїздки на позашляховиках визначеними маршрутами за умови дотримання встановлених правил безпеки.

Утім, водій Jeep Wrangler очевидно не вжив необхідних заходів. Позашляховик застряг на бездоріжжі серед високої сухої трави. Намагаючись виїхати, водій і спричинив пожежу.

Jeep Wrangler буксував на бездоріжжі і через великі оберти двигуна вихлоп сильно розігрівся та запалив суху траву. Пожежа швидко поширилася на велику територію.

Вигоріла територія площею понад 8 гектарів Фото: U.S. Forest Service

Експерти зазначають, що вихлоп авто здатен нагріватися до 800 градусів за Цельсієм — цього більш ніж достатньо, аби спричинити загоряння. Ось чому при поїздках на бездоріжжя варто мати з собою вогнегасник.

