280 лошадиных сил и 5,5 секунд до сотни: представлен новый Peugeot 208 GTi (фото)

Новый Peugeot 208 GTi выходит на рынок. Возрожденный заряженный хэтчбек превратился в мощный электромобиль и способен разгоняться до 100 км/ч за 5,5 с.

Электромобиль Peugeot e-208 GTi (именно так теперь называется модель) дебютировал накануне старта 24-часовой гонки в Ле-Мане и поступает в продажу по цене от 42 900 евро. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

В Peugeot возрождают линейку GTi Фото: Stellantis

Электромобиль Peugeot e-208 GTi оснащён электродвигателем с пиковой мощностью 281 л. с. и крутящим моментом 345 Н∙м, который также устанавливается на новые Opel Corsa GSe и FIAT Abarth 600e. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Салон отделан алькантарой с красными вставками Фото: Stellantis

Кроме того, были доработаны рулевое управление и подвеска Peugeot e-208 GTi, а также установлены самоблокирующийся дифференциал и увеличенные передние тормозные диски диаметром 355 мм.

Відео дня

Важно

Французский креатив: в Киеве заметили самое оригинальное городское авто 2000-х (фото)

Аккумуляторная батарея электромобиля Peugeot 208 осталась стандартной — на 54 кВт·ч. Запас хода составляет 375 км, а зарядка до 80% (мощностью 100 кВт) занимает 30 минут.

Хэтчбек получил спортивные сиденья Фото: Stellantis

Отличить новый Peugeot e-208 GTi можно по более агрессивной решетке радиатора, обвесу, измененным расширителям колесных арок и спойлеру. Хэтчбек занижен и оснащен 18-дюймовыми дисками с шинами 215/40 R18.

Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с Фото: Stellantis

В салоне Peugeot e-208 GTi установлены спортивный руль и сиденья. В отделке использована алькантара, которую дополняют ярко-красные вставки.

Кстати, на европейский рынок впервые выходит Dodge Charger. Модель будет представлена в бензиновой и электрической версиях.

Также "Фокус" писал о мощных электроседанах и суперкарах BYD.