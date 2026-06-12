280 сил та 5,5 с до сотні: представлено новий Peugeot 208 GTi (фото)

Новий Peugeot 208 GTi виходить на ринок. Відроджений заряджений хетчбек став потужним електрокаром і здатен розігнатися до 100 км/год за 5,5 с.

Електромобіль Peugeot e-208 GTi (саме так тепер називається модель) дебютував напередодні старту 24-годинних перегонів у Ле-Мані та надходить у продаж за ціною від 42 900 євро. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

У Peugeot відроджують сімейство GTi Фото: Stellantis

Заряджений хетчбек Peugeot e-208 GTi оснащений електромотором із піковою віддачею 281 к. с. та 345 Н∙м, який також встановлюють на новий Opel Corsa GSe та FIAT Abarth 600e. Розгін до 100 км/год займає 5,5 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.

Салон оздобили алькантарою з червоними вставками Фото: Stellantis

Крім того, доопрацьовані кермо і підвіска Peugeot e-208 GTi, а також встановлені самоблокувальний диференціал та збільшені передні гальма діаметром 355 мм.

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Акумуляторна батарея електричного Peugeot 208 залишилася стандартною — на 54 кВт∙год. Запас ходу становить 375 км, а зарядка на 80% (потужністю 100 кВт) займає 30 хвилин.

Хетчбек отримав спортивні сидіння Фото: Stellantis

Відрізнити новий Peugeot e-208 GTi можна за агресивнішою решіткою радіатора, обвісом, інакшими розширювачами арок та спойлером. Хетчбек занижений та оснащений 18-дюймовими дисками з шинами 215/40 R18.

Розгін до 100 км/год займає 5,5 с Фото: Stellantis

У салоні Peugeot e-208 GTi встановили спортивні кермо та сидіння. В оздобленні використано алькантару, яку розбавляють яскраво-червоні вставки.

Між іншим, на європейський ринок уперше виходить Dodge Charger. Модель запропонують у бензиновій та електричній версіях.

Також Фокус писав про потужні електричні седан та суперкар BYD.