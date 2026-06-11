Потужний суперкар і флагманський седан: розкрито подробиці нових електрокарів BYD (фото)

BYD цьогоріч виведе на ринок дві потужні електричні моделі. Невдовзі з'являться великий седан та швидкісний суперкар.

Нові BYD Great Han та Denza Z почнуть продавати з липня, а поки розкрили основні характеристики моделей. Їх опублікував сайт CarNewsChina.

BYD Great Han

Седан BYD Great Han — новий флагман у лінійці Dynasty та побратим електрокросовера Great Tang. Це обтічна модель F-класу зі стрімким силуетом, вигнутим дахом, вираженим "носом" та тоненькими фарами. Ліхтарі прикрашені традиційним китайським візерунком. Лідар на даху свідчить про встановлену систему напівавтономного руху.

BYD Great Han стане новим флагманом лінійки Dynasty Фото: CarNewsChina

Розміри BYD Great Han 2026:

довжина — 5256 мм;

ширина — 1999 мм;

висота — 1510 мм;

колісна база — 3130 мм;

маса — 2210-2505 кг.

Електромобіль BYD Great Han запропонують у задньопривідній 496-сильній та повнопривідній 764-сильній версіях. Максимальна швидкість становить, відповідно, 240 і 270 км/год. Ємність батареї не розкривають, проте відомо, що запас ходу становить 1008 км із заднім приводом та 880 км — із повним.

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Запас ходу BYD Great Han сягає 1008 км Фото: CarNewsChina

Крім того, випустять плагін-гібрид BYD Great Han з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 154 к. с. та 268-сильним електромотором. Він витрачає 4,6 л на 100 км, та може проїхати 370 км на електротязі завдяки батареї ємністю 54,5 кВтгод.

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BYD Denza Z

Новий BYD Denza Z — електричний суперкар, який планують вивести на європейський ринок. Купе та кабріолет вирізняються елегантним дизайном із плавними формами кузова, клиноподібним профілем та загостреною "кормою". Також запропонують трекову версію з обвісом, великим антикрилом та 21-дюймовими дисками.

Для BYD Denza Z буде доступний трековий пакет із антикрилом Фото: CarNewsChina

Габарити BYD Denza Z:

довжина — 4780 мм;

ширина — 1990 мм;

висота — 1350 мм;

колісна база — 2780 мм;

маса — 2220-2290 кг.

Салон BYD Denza Z розрахований на чотири особи. В оздобленні використали шкіру та карбон, а на передній панелі встановлено два екрани.

BYD Denza Z стартує до сотні за 2 с Фото: CarNewsChina

Електромобіль BYD Denza Z отримав повнопривідну тримоторну установку потужністю 1582 к. с. Розгін до 100 км/год займає 2 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 300 км/год у кабріолеті та 350 км/год — в купе. Авто отримало активну підвіску та систему напівавтономного руху.

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