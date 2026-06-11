Потужний суперкар і флагманський седан: розкрито подробиці нових електрокарів BYD (фото)
BYD цьогоріч виведе на ринок дві потужні електричні моделі. Невдовзі з'являться великий седан та швидкісний суперкар.
Нові BYD Great Han та Denza Z почнуть продавати з липня, а поки розкрили основні характеристики моделей. Їх опублікував сайт CarNewsChina.
BYD Great Han
Седан BYD Great Han — новий флагман у лінійці Dynasty та побратим електрокросовера Great Tang. Це обтічна модель F-класу зі стрімким силуетом, вигнутим дахом, вираженим "носом" та тоненькими фарами. Ліхтарі прикрашені традиційним китайським візерунком. Лідар на даху свідчить про встановлену систему напівавтономного руху.
Розміри BYD Great Han 2026:
- довжина — 5256 мм;
- ширина — 1999 мм;
- висота — 1510 мм;
- колісна база — 3130 мм;
- маса — 2210-2505 кг.
Електромобіль BYD Great Han запропонують у задньопривідній 496-сильній та повнопривідній 764-сильній версіях. Максимальна швидкість становить, відповідно, 240 і 270 км/год. Ємність батареї не розкривають, проте відомо, що запас ходу становить 1008 км із заднім приводом та 880 км — із повним.
Крім того, випустять плагін-гібрид BYD Great Han з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 154 к. с. та 268-сильним електромотором. Він витрачає 4,6 л на 100 км, та може проїхати 370 км на електротязі завдяки батареї ємністю 54,5 кВтгод.Важливо
BYD Denza Z
Новий BYD Denza Z — електричний суперкар, який планують вивести на європейський ринок. Купе та кабріолет вирізняються елегантним дизайном із плавними формами кузова, клиноподібним профілем та загостреною "кормою". Також запропонують трекову версію з обвісом, великим антикрилом та 21-дюймовими дисками.
Габарити BYD Denza Z:
- довжина — 4780 мм;
- ширина — 1990 мм;
- висота — 1350 мм;
- колісна база — 2780 мм;
- маса — 2220-2290 кг.
Салон BYD Denza Z розрахований на чотири особи. В оздобленні використали шкіру та карбон, а на передній панелі встановлено два екрани.
Електромобіль BYD Denza Z отримав повнопривідну тримоторну установку потужністю 1582 к. с. Розгін до 100 км/год займає 2 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 300 км/год у кабріолеті та 350 км/год — в купе. Авто отримало активну підвіску та систему напівавтономного руху.
Між іншим, нещодавно презентували перший BYD спеціально для Європи. Це компактний хетчбек В-класу.
Також Фокус розповідав про німецький електричний суперкар на 2400 сил, який розвиває 450 км/год.