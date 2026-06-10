2400 сил і 450 км/год: у Німеччині створили екстремальний електричний суперкар (відео)

Німецька компанія Elektron Motors GmbH презентувала свою дебютну модель Quasar. Електричний суперкар потужністю понад 2400 сил здатен розігнатися до сотні за 1,65 с.

Новий Elektron Quasar випустять обмеженою серією з 99 авто вартістю 2,2 мільйона євро. Подробиці електрокара розкрили на сайті виробника.

Електричний суперкар Elektron Quasar — дітище бізнесмена Аргамана Арабула, яке розробляли з 2021 року. Авто вирізняється агресивним дизайном, а його двері піднімаються догори.

Двері авто піднімаються догори

Добре пропрацьована аеродинаміка забезпечує 1000 кг притискної сили при 300 км/год. В основі авто лежить карбоновий монокок, з вуглеволокна виготовлені й усі кузовні панелі, тому маса авто невелика — 1427 кг.

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Карбон разом із алькантарою переважає і у внутрішньому оздобленні. У салоні встановили кермо-штурвал, цифровий щиток приладів та портрентний тачскрін. Спортивні крісла розділені нахиленою дворівневою консоллю.

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У салоні встановили кермо-штурвал

Чотири електромотори Elektron Quasar разом розвивають 2413 к. с. та 2790 Н∙м, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 1,65 с. У теорії суперкар здатен розвинути 525 км/год, але максимальну швидкість обмежать на 450 км/год. В арсеналі авто — спортивна підвіска з адаптивними амортизаторами та карбоново-керамічні гальма.

В оздобленні використали карбон і алькантару

На вибір для Elektron Quasar запропонують батареї ємністю 80 і 103 кВт∙год: запас ходу становить 480 і 602 км, відповідно. 800-вольтна архітектура дозволяє швидко заряджатися на 85% за 15 хвилин.

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