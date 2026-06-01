Легенда повертається: уславлений суперкар Porsche 70-х відродили в сучасному образі (фото)

У США презентували унікальний суперкар Miller JC9. Авто є сучасною варіацією на тему знаменитого Porsche 917 1970 року.

Новий Miller JC9 поки існує в єдиному екземплярі, адже створений під замовлення. Про яскраве авто розповіли на сайті Carscoops.

Двері Miller JC9 піднімають догори

Назва моделі є ініціалами її творця — дизайнера Джейсона Кастріоти, який раніше працював у Pininfarina і прославився завдяки Maserati GranTurismo другого покоління, SSC Tuatara, Ferrari 599 GTB Fiorano та P4/5.

Салон оздоблений алькантарою

Дизайн Miller JC9 створений під впливом легендарного Porsche 917K — екстремального спорткара, який у 1970 та 1971 роках добув для бренду дві перші перемоги в перегонах "24 години Ле-Мана".

Важливо

Розвиває понад 300 км/год: в Україні з'явився рідкісний заряджений Porsche RUF 80-х (фото)

Суперкар Miller JC9 зовні дуже нагадує Porsche 917 та вирізняється обтічним силуетом. У нього крупні фари та невелике заднє антикрило, а двері піднімаються догори.

Відео дня

Сидіння прикрасили картатою тканиною

Донором для Miller JC9 виступила ще одна знаменита модель — суперкар Porsche Carrera GT. Салон не змінив компонування — його лише обшили яскраво-синьою алькантарою та картатою тканиною.

Суперкар оснащений 5,7-літровим 612-сильним V10

Силовий агрегат Porsche Carrera GT також не змінили. Новий Miller JC9 оснащений 5,7-літровим атмосферним V10 потужністю 612 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП.

Між іншим, нещодавно відродили знаменитий суперкар Ferrari 70-х.

Також Фокус розповідав про унікальний пікап Porsche Cayenne.