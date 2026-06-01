Легенда возвращается: прославленный суперкар Porsche 70-х возродили в современном образе (фото)

В США презентовали уникальный суперкар Miller JC9. Авто является современной вариацией на тему знаменитого Porsche 917 1970 года.

Новый Miller JC9 пока существует в единственном экземпляре, ведь создан под заказ. О ярком авто рассказали на сайте Carscoops.

Дверь Miller JC9 поднимают вверх

Название модели является инициалами ее создателя — дизайнера Джейсона Кастриоти, который ранее работал в Pininfarina и прославился благодаря Maserati GranTurismo второго поколения, SSC Tuatara, Ferrari 599 GTB Fiorano и P4/5.

Салон отделан алькантарой

Дизайн Miller JC9 создан под влиянием легендарного Porsche 917K — экстремального спорткара, который в 1970 и 1971 годах добыл для бренда две первые победы в гонках "24 часа Ле-Мана".

Суперкар Miller JC9 внешне очень напоминает Porsche 917 и отличается обтекаемым силуэтом. У него крупные фары и небольшое заднее антикрыло, а двери поднимаются вверх.

Сиденья украсили клетчатой тканью

Донором для Miller JC9 выступила еще одна знаменитая модель — суперкар Porsche Carrera GT. Салон не изменил компоновку — его лишь обшили ярко-синей алькантарой и клетчатой тканью.

Суперкар оснащен 5,7-литровым 612-сильным V10

Силовой агрегат Porsche Carrera GT также не изменили. Новый Miller JC9 оснащен 5,7-литровым атмосферным V10 мощностью 612 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП.

