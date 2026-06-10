2400 сил и 450 км/ч: в Германии создали экстремальный электрический суперкар (видео)

Немецкая компания Elektron Motors GmbH презентовала свою дебютную модель Quasar. Электрический суперкар мощностью более 2400 сил способен разогнаться до сотни за 1,65 с.

Новый Elektron Quasar выпустят ограниченной серией из 99 авто стоимостью 2,2 миллиона евро. Подробности электрокара раскрыли на сайте производителя.

Электрический суперкар Elektron Quasar — детище бизнесмена Аргамана Арабула, которое разрабатывалось с 2021 года. Авто отличается агрессивным дизайном, а его двери поднимаются вверх.

Двери авто поднимаются вверх

Хорошо проработанная аэродинамика обеспечивает 1000 кг прижимной силы при 300 км/ч. В основе авто лежит карбоновый монокок, из углеволокна изготовлены и все кузовные панели, поэтому масса авто небольшая — 1427 кг.

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Карбон вместе с алькантарой преобладает и во внутренней отделке. В салоне установили руль-штурвал, цифровой щиток приборов и портрентный тачскрин. Спортивные кресла разделены наклонной двухуровневой консолью.

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В салоне установили руль-штурвал

Четыре электромотора Elektron Quasar вместе развивают 2413 л. с. и 2790 Н∙м, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 1,65 с. В теории суперкар способен развить 525 км/ч, но максимальную скорость ограничат на 450 км/ч. В арсенале авто — спортивная подвеска с адаптивными амортизаторами и карбоново-керамические тормоза.

В отделке использовали карбон и алькантару

На выбор для Elektron Quasar предложат батареи емкостью 80 и 103 кВт∙ч: запас хода составляет 480 и 602 км, соответственно. 800-вольтная архитектура позволяет быстро заряжаться на 85% за 15 минут.

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