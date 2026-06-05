В японському стилі: розкрито подробиці найменшого електромобіля BYD (фото)

Новий BYD Racco готується до виходу на ринок. Мініатюрний міський електрокар непогано оснащений та має запас ходу до 300 км.

Електромобіль BYD Racco почнуть продавати у кінці літа, причому спочатку він стане доступним не в Китаї, а в Японії. Про це повідомляється на сайті місцевого представництва BYD.

Річ у тім, що новий BYD Racco створювали, передусім, саме для японського ринку. Це представник класу так званих кей-карів — мініатюрних міських авто, які дуже популярні в Країні Сонця, що сходить.

Зсувні двері BYD Racco оснащені електроприводом Фото: BYD Auto

BYD Racco — субкомпактний мінівен із кутастим дизайном. У нього короткий високий капот, зсувні двері з електроприводом та вертикальні задні стійки.

Габарити BYD Racco 2026:

довжина – 3395 мм;

ширина – 1475 мм;

висота – 1800 мм.

На передній панелі встановили два екрани Фото: BYD Auto

У чотиримісному салоні на передній панелі встановили два екрани. Базова комплектація BYD Racco також включає кондиціонер, камеру заднього виду та 6 подушок безпеки. Топова версія додає оздоблення екошкірою, безключовий доступ зі смартфона, камери кругового огляду, електропривід крісла водія, підігрів керма та сидінь.

Відео дня

Важливо

Ціна $19 200 і запас ходу 1845 км: BYD випустив електрифікований сімейний кросовер (фото)

Потужність BYD Racco поки не розкривають, але зазначається, що китайський електрокар отримає батареї ємністю 20 та 30 кВт∙год: запас ходу складе, відповідно, 200 та 300 км.

Запас ходу BYD Racco сягає 300 км Фото: BYD Auto

Ціна BYD Racco також поки у секреті, причому її пропонують угадати в спеціальному конкурсі. Його переможець отримає електромобіль у якості призу.

До речі, BYD готує й окрему модель спеціально для Європи і вже опублікував її фото.

Також Фокус писав про електрокросовер BYD за $17 500 із запасом ходу 630 км.