Спеціально для Європи: розсекречено недорогий міський BYD із запасом ходу 1000 км (фото)

Оприлюднено перші офіційні фото BYD Dolphin G. Компактний хетчбек отримає електрифіковану установку із запасом ходу 1000 км.

Новий BYD Dolphin G — перша модель марки, створена спеціально для європейського ринку. Його презентують у липні, а продажі почнуться восени, передає видання Autocar.

Модель створена спеціально для Європи Фото: BYD Auto

На зображеннях видно, що дизайн BYD Dolphin G витриманий у традиційному стилі марки. У нього розкосі фари, вигнута віконна лінія та спойлер на даху. Зазначається, що міський хетчбек В-класу сягає 4160 мм завдовжки, тобто він буде більшим за Renault Clios, Skoda Fabia чи Toyota Yaris.

Важливо

Із позолотою і дорогими годинниками: особливий електрокар BYD продали 700 000 євро (фото)

Подробиці та характеристики BYD Dolphin G поки тримають у секреті. Відомо, що хетчбек отримає передньопривідну плагін-гібридну установку DM-i з 1,5-літровим бензиновим двигуном та електромотором. Загальний запас ходу на бензині та електротязі сягне приблизно 1000 км. Також видно, що авто має панорамний дах і камери кругового огляду.

Відео дня

Запас ходу BYD Dolphin G сягне 1000 км Фото: BYD Auto

Хетчбек випускатимуть на новому підприємстві в Сегеді (Угорщина). Орієнтовна ціна BYD Dolphin G складе 23-25 тис. євро. Він стане первістком у новій лінійці моделей, які розроблятимуться в Європі для місцевого ринку. Серед них будуть як гібриди, так і електрокари.

Між іншим, в Європі очікується і новий BYD Atto 3 третього покоління. Електрокросовер із запасом ходу до 630 км уже почали продавати в Китаї за ціною від $17 500.

Також Фокус розповідав про позашляховик BYD, який вміє їздити на трьох колесах.