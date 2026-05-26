Специально для Европы: рассекречен недорогой городской BYD с запасом хода 1000 км (фото)

Обнародованы первые официальные фото BYD Dolphin G. Компактный хэтчбек получит электрифицированную установку с запасом хода 1000 км.

Новый BYD Dolphin G — первая модель марки, созданная специально для европейского рынка. Его презентуют в июле, а продажи начнутся осенью, передает издание Autocar.

Модель создана специально для Европы Фото: BYD Auto

На изображениях видно, что дизайн BYD Dolphin G выдержан в традиционном стиле марки. У него раскосые фары, изогнутая оконная линия и спойлер на крыше. Отмечается, что городской хэтчбек В-класса достигает 4160 мм в длину, то есть он будет больше Renault Clios, Skoda Fabia или Toyota Yaris.

Важно

С позолотой и дорогими часами: особенный электрокар BYD продали 700 000 евро (фото)

Подробности и характеристики BYD Dolphin G пока держат в секрете. Известно, что хэтчбек получит переднеприводную плагин-гибридную установку DM-i с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Общий запас хода на бензине и электротяге достигнет примерно 1000 км. Также видно, что авто имеет панорамную крышу и камеры кругового обзора.

Відео дня

Запас хода BYD Dolphin G достигнет 1000 км Фото: BYD Auto

Хэтчбек будут выпускать на новом предприятии в Сегеде (Венгрия). Ориентировочная цена BYD Dolphin G составит 23-25 тыс. евро. Он станет первенцем в новой линейке моделей, которые будут разрабатываться в Европе для местного рынка. Среди них будут как гибриды, так и электрокары.

Между прочим, в Европе ожидается и новый BYD Atto 3 третьего поколения. Электрокроссовер с запасом хода до 630 км уже начали продавать в Китае по цене от $17 500.

Также Фокус рассказывал о внедорожнике BYD, который умеет ездить на трех колесах.