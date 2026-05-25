С позолотой и дорогими часами: особенный электрокар BYD продали 700 000 евро (фото)

В Каннах на аукционе продали электромобиль BYD Denza Z9 GT. За премиальное авто заплатили 700 000 евро

Высокая цена BYD Denza Z9 GT обусловлена тем, что с молотка ушла особая версия модели Chopard edition. О ней рассказали на сайте CarNewsChina.

Новый BYD Denza Z9 GT Chopard edition существует в единственном экземпляре. Из названия понятно, что он был создан совместно со швейцарским производителем часов Chopard.

Электрокар украсили позолотой Фото: BYD Auto

Электромобиль BYD Denza Z9 GT отличается особым внутренним убранством. Внутри появились дорогая кожа и позолота, а переключатели напоминают драгоценные камни. В комплекте с авто идут набор фирменного багажа, а также дорогие мужские и женские часы Chopard.

Переключатели в салоне напоминают драгоценные камни Фото: BYD Auto

С технической точки зрения — никаких изменений. BYD Denza Z9 GT оснащен полноприводной 1140-сильной установкой и способен разогнаться до 100 км/ч за 2,7 с и развить 270 км/ч.

Большая батарея емкостью 122,5 кВт∙ч позволяет проехать 1002 км без подзарядки. Стандартная цена BYD Denza Z9 GT в Европе — от 101 000 евро.

Для авто создали комплект багажа Фото: BYD Auto Покупатель получил двое часов Chopard Фото: instagram.com/chopard

К тому же, аукцион в Каннах благотворительный. Все полученные за электрокар средства поступят на борьбу со СПИДом.

Примечательно, что это не самый дорогой электромобиль BYD, ведь недавно китайский производитель создал суперкар за $3 миллиона, который развивает 496 км/ч.

