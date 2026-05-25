Із позолотою і дорогими годинниками: особливий електрокар BYD продали 700 000 євро (фото)

У Каннах на аукціоні продали електромобіль BYD Denza Z9 GT. За преміальне авто заплатили 700 000 євро

Висока ціна BYD Denza Z9 GT обумовлена тим, що з молотка пішла особлива версія моделі Chopard edition. Про неї розповіли на сайті CarNewsChina.

Новий BYD Denza Z9 GT Chopard edition існує в єдиному екземплярі. Із назви зрозуміло, що його створили спільно зі швейцарським виробником годинників Chopard.

Електрокар прикрасили позолотою Фото: BYD Auto

Електромобіль BYD Denza Z9 GT вирізняється особливим внутрішнім оздобленням. Усередині з’явилися дорога шкіра та позолота, а перемикачі нагадують коштовне каміння. У комплекті з авто ідуть набір фірмового багажу, а також дорогі чоловічий і жіночий годинники Chopard.

Перемикачі в салоні нагадують коштовне каміння Фото: BYD Auto

Із технічної точки зору – ніяких змін. BYD Denza Z9 GT оснащений повнопривідною 1140-сильною установкою і здатен розігнатися до 100 км/год за 2,7 с та розвинути 270 км/год.

Велика батарея ємністю 122,5 кВт∙год дозволяє проїхати 1002 км без підзарядки. Стандартна ціна BYD Denza Z9 GT в Європі – від 101 000 євро.

Для авто створили комплект багажу Фото: BYD Auto Покупець отримав два годинники Chopard Фото: instagram.com/chopard

До того ж, аукціон у Каннах благодійний. Усі отримані за електрокар кошти надійдуть на боротьбу зі СНІДом.

Примітно, що це не найдорожчий електромобіль BYD, адже нещодавно китайський виробник створив суперкар за $3 мільйони, який розвиває 496 км/год.

