Із позолотою і дорогими годинниками: особливий електрокар BYD продали 700 000 євро (фото)

Електромобіль BYD Denza Z9 GT Chopard edition пішов із молотка за 700 000 євро | Фото: BYD Auto

У Каннах на аукціоні продали електромобіль BYD Denza Z9 GT. За преміальне авто заплатили 700 000 євро

Висока ціна BYD Denza Z9 GT обумовлена тим, що з молотка пішла особлива версія моделі Chopard edition. Про неї розповіли на сайті CarNewsChina.

Новий BYD Denza Z9 GT Chopard edition існує в єдиному екземплярі. Із назви зрозуміло, що його створили спільно зі швейцарським виробником годинників Chopard.

Електрокар прикрасили позолотою
Електромобіль BYD Denza Z9 GT вирізняється особливим внутрішнім оздобленням. Усередині з’явилися дорога шкіра та позолота, а перемикачі нагадують коштовне каміння. У комплекті з авто ідуть набір фірмового багажу, а також дорогі чоловічий і жіночий годинники Chopard.

салон BYD Denza Z9 GT
Перемикачі в салоні нагадують коштовне каміння
Із технічної точки зору – ніяких змін. BYD Denza Z9 GT оснащений повнопривідною 1140-сильною установкою і здатен розігнатися до 100 км/год за 2,7 с та розвинути 270 км/год.

Велика батарея ємністю 122,5 кВт∙год дозволяє проїхати 1002 км без підзарядки. Стандартна ціна BYD Denza Z9 GT в Європі – від 101 000 євро.

Для авто створили комплект багажу
Для авто створили комплект багажу
годинники Chopard
Покупець отримав два годинники Chopard
До того ж, аукціон у Каннах благодійний. Усі отримані за електрокар кошти надійдуть на боротьбу зі СНІДом.

Примітно, що це не найдорожчий електромобіль BYD, адже нещодавно китайський виробник створив суперкар за $3 мільйони, який розвиває 496 км/год.

Також Фокус розповідав про сімейний електрокросовер BYD за $17 500 із запасом ходу 630 км.