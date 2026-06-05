В японском стиле: раскрыты подробности самого маленького электромобиля BYD (фото)
Новый BYD Racco готовится к выходу на рынок. Миниатюрный городской электрокар неплохо оснащен и имеет запас хода до 300 км.
Электромобиль BYD Racco начнут продавать в конце лета, причем сначала он станет доступным не в Китае, а в Японии. Об этом сообщается на сайте местного представительства BYD.
Дело в том, что новый BYD Racco создавался, прежде всего, именно для японского рынка. Это представитель класса так называемых кей-каров — миниатюрных городских авто, которые очень популярны в Стране восходящего солнца.
BYD Racco — субкомпактный минивэн с угловатым дизайном. У него короткий высокий капот, сдвижные двери с электроприводом и вертикальные задние стойки.
Габариты BYD Racco 2026:
- длина — 3395 мм;
- ширина — 1475 мм;
- высота — 1800 мм.
В четырехместном салоне на передней панели установили два экрана. Базовая комплектация BYD Racco также включает кондиционер, камеру заднего вида и 6 подушек безопасности. Топовая версия добавляет отделку экокожей, бесключевой доступ со смартфона, камеры кругового обзора, электропривод кресла водителя, подогрев руля и сидений.
Мощность BYD Racco пока не раскрывают, но отмечается, что китайский электрокар получит батареи емкостью 20 и 30 кВт∙ч: запас хода составит, соответственно, 200 и 300 км.
Цена BYD Racco также пока в секрете, причем ее предлагают угадать в специальном конкурсе. Его победитель получит электромобиль в качестве приза.
Кстати, BYD готовит и отдельную модель специально для Европы и уже опубликовал ее фото.
Также Фокус писал об электрокроссовере BYD за $17 500 с запасом хода 630 км.