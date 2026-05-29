Цена $19 200 и запас хода 1845 км: BYD выпустил электрифицированный семейный кроссовер (фото)

Линейка BYD Song Ultra расширена — к электрокару присоединилась плагин-гибридная версия DM-i. Авто богато оснащено и имеет большой багажник, а его запас хода достигает 1845 км.

Новый BYD Song Song Ultra DM-i начали продавать в Китае по цене от 129 900 до 159 900 юаней ($19 200 — 23 600). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Расход топлива составляет 3,3 л на 100 км Фото: BYD Auto

4,85-метровый семейный кроссовер BYD Song Ultra оснастили 1,5-литровым бензиновым двигателем на 101 л. с. и 238-сильным электромотором. Расход топлива составляет 3,3 л на 100 км даже с разряженной батареей.

Емкость батареи составляет 26,6 или 38 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет, соответственно, 205 и 310 км. В общем, на бензине и электротяге новый BYD Song Ultra DM-i способен проехать до 1845 км.

Кроссовер богато оснащен Фото: BYD Auto

Плагин-гибрид BYD Song Ultra имеет большой багажник (730-1659 л) и довольно богато оснащен. Кроссовер получил два экрана на передней панели, проекцию на лобовое стекло, холодильник, распылитель духов, акустику с 16 динамиками, систему полуавтономного движения и активную подвеску. Его передние сиденья оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем, обогревается и руль.

