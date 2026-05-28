BYD представил недорогой коммерческий электрокар с запасом хода более 400 км (фото)

Электромобиль BYD Dolphin получил оригинальную коммерческую модификацию Cargo e-Van. Хэтчбек превратили в легкий фургон.

Новый BYD Dolphin Cargo e-Van презентовали в Великобритании и там он уже поступает в продажу по цене от 29 358 фунтов стерлингов (33 860 евро). Об этом сообщает сайт What Car.

Авто имеет 1093-литровый грузовой отсек Фото: BYD Auto

За основу взяли стандартный хэтчбек BYD Dolphin. Задние сиденья сняли и на их месте оборудовали грузовой отсек. Он отделан пластиком и отделен от передних сидений перегородкой с окошком.

Объем грузового отсека составляет 1093 л (включая 47-литровое отделение под полом). В BYD Dolphin Cargo e-Van можно перевозить грузы длиной до 1,25 м.

Коммерческий электромобиль BYD Dolphin неплохо оснащен. У водителя есть цифровой щиток приборов и 12,8-дюймовый тачскрин, также комплектация включает камеры кругового обзора, климат-контроль с тепловым насосом, круиз-контроль с ограничителем скорости, подогрев сидений и руля.

Внутри можно перевозить грузы длиной 1,25 м. Фото: BYD Auto

Силовая установка осталась без изменений. Электрокар BYD Dolphin Cargo e-Van оснащен 204-сильным мотором и батареей емкостью 60,4 кВт∙ч. Запас хода составляет 426 км. Кроме того, есть функция двунаправленной зарядки — режим повербанка.

Между прочим, недавно рассекретили новый BYD Dolphin следующего поколения с запасом хода 2026 км.

