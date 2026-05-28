BYD представив недорогий комерційний електрокар із запасом ходу понад 400 км (фото)

Електромобіль BYD Dolphin отримав оригінальну комерційну модифікацію Cargo e-Van. Хетчбек перетворили на легкий фургон.

Новий BYD Dolphin Cargo e-Van презентували у Великій Британії і там він уже надходить у продаж за ціною від 29 358 фунтів стерлінгів (33 860 євро). Про це повідомляє сайт What Car.

Авто має 1093-літровий вантажний відсік Фото: BYD Auto

За основу взяли стандартний хетчбек BYD Dolphin. Задні сидіння зняли і на їх місці обладнали вантажний відсік. Він оздоблений пластиком та відділений від передніх сидінь перегородкою з віконцем.

Об'єм вантажного відсіку становить 1093 л (включно з 47-літровим відділенням під підлогою). У BYD Dolphin Cargo e-Van можна перевозити вантажі завдовжки до 1,25 м.

Комерційний електромобіль BYD Dolphin непогано оснащений. У водія є цифровий щиток приладів та 12,8-дюймовий тачскрін, також комплектація включає камери кругового огляду, клімат-контроль із тепловим насосом, круїз-контроль з обмежувачем швидкості, підігрів сидінь і керма.

Усередині можна перевозити вантажі завдовжки 1,25 м Фото: BYD Auto

Силова установка залишилася без змін. Електрокар BYD Dolphin Cargo e-Van оснащений 204-сильним мотором і батареєю ємністю 60,4 кВт∙год. Запас ходу становить 426 км. Крім того, є функція двонаправленої зарядки — режим повербанка.

Між іншим, нещодавно розсекретили новий BYD Dolphin наступного покоління з запасом ходу 2026 км.

