Ціна $19 200 і запас ходу 1845 км: BYD випустив електрифікований сімейний кросовер (фото)

Лінійку BYD Song Ultra розширено — до електрокара приєдналася плагін-гібридна версія DM-i. Авто багато оснащене і має великий багажник, а його запас ходу сягає 1845 км.

Новий BYD Song Ultra DM-i почали продавати в Китаї за ціною від 129 900 до 159 900 юанів ($19 200 — 23 600). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Витрата пального становить 3,3 л на 100 км Фото: BYD Auto

4,85-метровий сімейний кросовер BYD Song Ultra оснастили 1,5-літровим бензиновим двигуном на 101 к. с. та 238-сильним електромотором. Витрата пального становить 3,3 л на 100 км навіть із розрядженою батареєю.

Ємність батареї становить 26,6 або 38 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі становить, відповідно, 205 та 310 км. Загалом, на бензині та електротязі новий BYD Song Ultra DM-i здатен проїхати до 1845 км.

Кросовер багато оснащений Фото: BYD Auto

Плагін-гібрид BYD Song Ultra має великий багажник (730-1659 л) і доволі багато оснащений. Кросовер отримав два екрани на передній панелі, проєкцію на лобове скло, холодильник, розпилювач парфумів, акустику з 16 динаміками, систему напівавтономного руху та активну підвіску. Його передні сидіння оснащені електроприводом, підігрівом, вентиляцією і масажем, обігрівається і кермо.

Між іншим, нещодавно на ринок вийшов електрокросовер BYD Atto 3 нового покоління. Він коштує від $17 500 та має запас ходу до 630 км.

