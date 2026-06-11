Мощный суперкар и флагманский седан: раскрыты подробности новых электрокаров BYD (фото)

BYD в этом году выведет на рынок две мощные электрические модели. Вскоре появятся большой седан и скоростной суперкар.

Новые BYD Great Han и Denza Z начнут продавать с июля, а пока раскрыли основные характеристики моделей. Их опубликовал сайт CarNewsChina.

BYD Great Han

Седан BYD Great Han — новый флагман в линейке Dynasty и собрат электрокроссовера Great Tang. Это обтекаемая модель F-класса со стремительным силуэтом, изогнутой крышей, выраженным "носом" и тоненькими фарами. Фонари украшены традиционным китайским узором. Лидар на крыше свидетельствует об установленной системе полуавтономного движения.

BYD Great Han станет новым флагманом линейки Dynasty Фото: CarNewsChina

Размеры BYD Great Han 2026:

длина — 5256 мм;

ширина — 1999 мм;

высота — 1510 мм;

колесная база — 3130 мм;

масса — 2210-2505 кг.

Электромобиль BYD Great Han предложат в заднеприводной 496-сильной и полноприводной 764-сильной версиях. Максимальная скорость составляет, соответственно, 240 и 270 км/ч. Емкость батареи не раскрывают, однако известно, что запас хода составляет 1008 км с задним приводом и 880 км — с полным.

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Запас хода BYD Great Han достигает 1008 км Фото: CarNewsChina

Кроме того, выпустят плагин-гибрид BYD Great Han с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем на 154 л. с. и 268-сильным электромотором. Он расходует 4,6 л на 100 км, и может проехать 370 км на электротяге благодаря батарее емкостью 54,5 кВтч.

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BYD Denza Z

Новый BYD Denza Z — электрический суперкар, который планируют вывести на европейский рынок. Купе и кабриолет отличаются элегантным дизайном с плавными формами кузова, клиновидным профилем и заостренной "кормой". Также предложат трековую версию с обвесом, большим антикрылом и 21-дюймовыми дисками.

Для BYD Denza Z будет доступен трековый пакет с антикрылом Фото: CarNewsChina

Габариты BYD Denza Z:

длина — 4780 мм;

ширина — 1990 мм;

высота — 1350 мм;

колесная база — 2780 мм;

масса — 2220-2290 кг.

Салон BYD Denza Z рассчитан на четыре человека. В отделке использовали кожу и карбон, а на передней панели установлены два экрана.

BYD Denza Z стартует до сотни за 2 с Фото: CarNewsChina

Электромобиль BYD Denza Z получил полноприводную трехмоторную установку мощностью 1582 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 2 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 300 км/ч в кабриолете и 350 км/ч — в купе. Авто получило активную подвеску и систему полуавтономного движения.

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