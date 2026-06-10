Запас ходу понад 1000 км і компактні розміри: представлено перший BYD для Європи (фото)

Презентовано новий BYD Dolphin G. Компактний міський хетчбек отримав електрифіковану установку із запасом ходу понад 1000 км.

BYD Dolphin G — перша модель китайського бренду, створена спеціально для Європи. Про це повідомляє видання Autocar.

Новий BYD Dolphin G — невеликий хетчбек В-класу: цей сегмент популярний в Європі. Він вирізняється гранчастим дизайном та має розкосі фари, вигнуту віконну лінію і чималий спойлер на даху.

BYD Dolphin G — компактний хетчбек В-класу Фото: BYD Auto

Розміри BYD Dolphin G 2026:

довжина — 4160 мм;

ширина — 1825 мм;

висота — 1575 мм;

колісна база — 2610 мм;

маса — 1440 кг.

У салоні встановлено 8,8-дюймовий цифровий щиток приладів та великий тачскрін (10,1 або 12,8 дюйма). Об'єм багажника становить 425 л. Топова версія моделі оснащена 18-дюймовими дисками, панорамним дахом, проєкцією на лобове скло та камерами кругового огляду.

Відео дня

Недорога модель багато оснащена Фото: BYD Auto

Новий BYD Dolphin G — один із небагатьох компактних плагін-гібридів. 1,5-літровий 128-сильний турбодвигун працює в парі з 163-сильним електромотором. Розгін до 100 км/год займає 8,3 с.

Важливо

Запас ходу 1000 км і зарядка за 10 хвилин: електричний флагман BYD показали на перших фото

На вибір запропонують батареї ємністю 7,2 та 18,3 кВтгод: запас ходу в електричному режимі становить, відповідно, 40 та 104 км. Загалом на бензині та електротязі BYD Dolphin G здатен проїхати до 1039 км. Також є режим повербанка — можна заряджати електроприлади.

Плагін-гібрид може проїхати до 104 км на електротязі Фото: BYD Auto

Модель вийде на європейський ринок восени. Відомо, що стартова ціна BYD Dolphin G не перевищуватиме 23 тис. євро.

До речі, у BYD створили і модель спеціально для японського ринку — це компактний електричний мінівен.

Також Фокус писав про плагін-гібридний кросовер BYD за $19 200 із запасом ходу 1845 км.