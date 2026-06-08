Запас ходу 1000 км і зарядка за 10 хвилин: електричний флагман BYD показали на перших фото

Оприлюднено перші фото BYD Great Han. Великий флагманський електромобіль матиме запас ходу до 1000 км і дуже швидко заряджатиметься.

Новий BYD Great Han (Dahan на домашньому китайському ринку) дебютує у найближчі місяці. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Авто вирізняється обтічним силуетом Фото: BYD Auto

Назву для моделі обрали шляхом голосування. Вона підкреслює великі розміри авто та спорідненість із сімейним кросовером BYD Great Tang.

Судячи з фото, новий BYD Great Han — великий седан завдовжки понад 5 метрів зі стрімким обтічним дизайном. У нього виражений "ніс", тоненькі діодні фари та аркоподібний дах, а задня частина дещо піднята.

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Салон BYD Great Han не показали, проте за аналогією з Great Tang очікуються три екрани на передній панелі та висока центральна панель. Також відомо, що авто отримає систему напівавтономного руху.

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Запас ходу BYD Great Han сягає 1008 км Фото: BYD Auto

Електромобіль BYD Great Han запропонують із великою батареєю, яка забезпечить запас ходу в 880 км із повним приводом та 1008 км — із заднім. Крім того, він підтримуватиме надшвидку (потужністю 1,5 МВт) зарядку за 10 хвилин. Анонсовано і плагін-гібридний варіант моделі. Оснащення включатиме активну підвіску та керовані задні колеса.

Між іншим, нещодавно на ринок вивели новий електрокросовер BYD за $17 500 із запасом ходу 630 км.

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