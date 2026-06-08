Запас хода 1000 км и зарядка за 10 минут: электрический флагман BYD показали на первых фото

Обнародованы первые фото BYD Great Han. Большой флагманский электромобиль будет иметь запас хода до 1000 км и очень быстро заряжаться.

Новый BYD Great Han (Dahan на домашнем китайском рынке) дебютирует в ближайшие месяцы. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Авто отличается обтекаемым силуэтом Фото: BYD Auto

Название для модели выбрали путем голосования. Оно подчеркивает большие размеры авто и родство с семейным кроссовером BYD Great Tang.

Судя по фото, новый BYD Great Han — большой седан длиной более 5 метров со стремительным обтекаемым дизайном. У него выраженный "нос", тоненькие диодные фары и аркообразная крыша, а задняя часть несколько приподнята.

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Салон BYD Great Han не показали, однако по аналогии с Great Tang ожидаются три экрана на передней панели и высокая центральная панель. Также известно, что авто получит систему полуавтономного движения.

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Запас хода BYD Great Han достигает 1008 км Фото: BYD Auto

Электромобиль BYD Great Han предложат с большой батареей, которая обеспечит запас хода в 880 км с полным приводом и 1008 км — с задним. Кроме того, он будет поддерживать сверхбыструю (мощностью 1,5 МВт) зарядку за 10 минут. Анонсирован и плагин-гибридный вариант модели. Оснащение будет включать активную подвеску и управляемые задние колеса.

Между прочим, недавно на рынок вывели новый электрокроссовер BYD за $17 500 с запасом хода 630 км.

Также Фокус рассказывал о первом BYD специально для Европы.