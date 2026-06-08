Запас хода 1000 км и зарядка за 10 минут: электрический флагман BYD показали на первых фото
Обнародованы первые фото BYD Great Han. Большой флагманский электромобиль будет иметь запас хода до 1000 км и очень быстро заряжаться.
Новый BYD Great Han (Dahan на домашнем китайском рынке) дебютирует в ближайшие месяцы. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Название для модели выбрали путем голосования. Оно подчеркивает большие размеры авто и родство с семейным кроссовером BYD Great Tang.
Судя по фото, новый BYD Great Han — большой седан длиной более 5 метров со стремительным обтекаемым дизайном. У него выраженный "нос", тоненькие диодные фары и аркообразная крыша, а задняя часть несколько приподнята.Важно
Салон BYD Great Han не показали, однако по аналогии с Great Tang ожидаются три экрана на передней панели и высокая центральная панель. Также известно, что авто получит систему полуавтономного движения.
Электромобиль BYD Great Han предложат с большой батареей, которая обеспечит запас хода в 880 км с полным приводом и 1008 км — с задним. Кроме того, он будет поддерживать сверхбыструю (мощностью 1,5 МВт) зарядку за 10 минут. Анонсирован и плагин-гибридный вариант модели. Оснащение будет включать активную подвеску и управляемые задние колеса.
Между прочим, недавно на рынок вывели новый электрокроссовер BYD за $17 500 с запасом хода 630 км.
Также Фокус рассказывал о первом BYD специально для Европы.