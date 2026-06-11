Бензин або електро: культовий Dodge Charger уперше виходить на європейський ринок (фото)

Новий Dodge Charger надходить у продаж в Європі. На вибір запропонують седан та купе у бензинових і електричних версіях потужністю до 670 сил.

Dodge Charger офіційно представлений на європейському ринку вперше за 60-річну історію моделі. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Dodge Charger пропонуватимуть у бензинових та електричних версіях Фото: Stellantis

В Європі буде доступна повна лінійка Dodge Charger 2026 — продаватимуть як купе, так і седан. Запропонують електричні версії потужністю 536 та 670 к. с., а також варіанти з 3,0-літровими бензиновими турбошістками на 420 та 550 к. с. Найпотужніший варіант здатен розігнатися до 100 км/год за 3,3 с.

Разом із купе продаватимуть і седан Dodge Charger Фото: Stellantis

Усі Dodge Charger 2026 повнопривідні, проте мають спеціальний режим для дрифту. Також передбачені адаптивні амортизатори.

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Ціна Dodge Charger на європейському ринку стартує з 66 000 євро. Автомобілі постачатимуться в багатій комплектації Plus.

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Dodge Charger продаватимуть у багато оснащеному варіанті Фото: Stellantis

Оснащення Dodge Charger включає 20-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду, електропривід і підігрів передніх сидінь, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. За доплату пропонують спортивні сидіння з червоним шкіряним оздобленням, панорамний дах та акустику Alpine з 18 динаміками.

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