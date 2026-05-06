Став електрокаром: новий Mercedes C-Class 2026 надходить у продаж (фото)

Седан Mercedes-Benz C-Class нового покоління виходить на європейський ринок. Тепер це електрокар із запасом ходу до 800 км.

Новий Mercedes C-Class вже доступний для замовлення, а перші авто передадуть покупцям у вересні. Бензинова модель попередньої генерації поки випускатиметься паралельно. Подробиці електрокара розкрили на сайті Mercedes-Benz.

Першою на ринок виходить 490-сильна версія із запасом ходу 764 км Фото: Mercedes-Benz

Електромобіль Mercedes C-Class сягає майже 4,9 м завдовжки і вирізняється обтічним дизайном із широкою хромованою решіткою радіатора. Фари і ліхтарі прикрашені логотипами марки.

У салоні Mercedes C-Class 2026 встановили екран на всю ширину передньої панелі. Седан має 470-літровий задній і 101-літровий передній багажники.

Ціна Mercedes C-Class стартує з 64 325 євро. Базова комплектація включає 18-дюймові диски, панорамний дах, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, навігацію, датчики дощу і світла, камеру, парктронік, адаптивний круїз-контроль, електропривід і підігрів сидінь, набір систем безпеки.

Новий Mercedes C-Class 2026 виходить на ринок у повнопривідній 490-сильній версії C400 4Matic із батареєю на 94 кВт∙год. Вона здатна розігнатися до 100 км/год за 4 с і має запас ходу 762 км. Швидка зарядка (потужністю 330 кВт) дозволяє додати 325 км за 10 хвилин.

Пізніше з’явиться менш потужний задньопривідний варіант, а у 2027 році додадуть початкові версії з меншою батареєю.

