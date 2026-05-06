Стал электрокаром: новый Mercedes C-Class 2026 поступает в продажу (фото)

Седан Mercedes-Benz C-Class нового поколения выходит на европейский рынок. Теперь это электрокар с запасом хода до 800 км.

Новый Mercedes C-Class уже доступен для заказа, а первые авто передадут покупателям в сентябре. Бензиновая модель предыдущей генерации пока будет выпускаться параллельно. Подробности электрокара раскрыли на сайте Mercedes-Benz.

Первой на рынок выходит 490-сильная версия с запасом хода 764 км Фото: Mercedes-Benz

Электромобиль Mercedes C-Class достигает почти 4,9 м в длину и отличается обтекаемым дизайном с широкой хромированной решеткой радиатора. Фары и фонари украшены логотипами марки.

В салоне Mercedes C-Class 2026 установили экран на всю ширину передней панели. Седан имеет 470-литровый задний и 101-литровый передний багажники.

Фото: Mercedes-Benz

Цена Mercedes C-Class стартует с 64 325 евро. Базовая комплектация включает 18-дюймовые диски, панорамную крышу, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, навигацию, датчики дождя и света, камеру, парктроник, адаптивный круиз-контроль, электропривод и подогрев сидений, набор систем безопасности.

Новый Mercedes C-Class 2026 выходит на рынок в полноприводной 490-сильной версии C400 4Matic с батареей на 94 кВт∙ч. Она способна разогнаться до 100 км/ч за 4 с и имеет запас хода 762 км. Быстрая зарядка (мощностью 330 кВт) позволяет добавить 325 км за 10 минут.

Фото: Mercedes-Benz

Позже появится менее мощный заднеприводный вариант, а в 2027 году добавят начальные версии с меньшей батареей.

