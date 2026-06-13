Світ перевернувся: BMW показала електричний M3 (фото, відео)
На BMW M3 чекають великі зміни. Знаменитий спортивний седан уперше стане електромобілем.
Новий BMW M3 показали напередодні старту 24-годинних перегонів у Ле-Мані та присвятили до 40-річчя культової моделі. Поки що це концепт M Neue Klasse, проте невдовзі він стане серійним. Про це повідомляється на офіційному сайті BMW.
В основі авто лежить електромобіль BMW i3. Седан занизили та розширили його колісні арки. З'явилися обвіс та агресивніші бампери, дизайн яких створили, надихаючись яхтами-тримаранами. Також встановили 21-дюймові диски, випуклий капот та кришку багажника з інтегрованим спойлером.Важливо
Салон BMW M Neue Klasse оздобили шкірою нубуком та алькантарою. Встановлені спортивні кермо та передні сидіння, а ще додали каркас безпеки.
Характеристики BMW M3 поки тримають у секреті. Відомо, що електрокар отримає чотири мотори загальною потужністю приблизно 700-1000 сил. Ємність батареї перевищить 100 кВт∙год, а 800-вольтна архітектура дозволить поповнити запас ходу на 400 км за 10 хвилин. Крім того, доопрацювали ходову авто та встановили більші гальма.
Варто відзначити, що електромобіль BMW M3 не замінить бензинову модель, а випускатиметься паралельно з нею.
До речі, в Ле-Мані презентували і новий Peugeot 208 GTi, який став електромобілем.
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