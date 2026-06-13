Світ перевернувся: BMW показала електричний M3 (фото, відео)

На BMW M3 чекають великі зміни. Знаменитий спортивний седан уперше стане електромобілем.

Новий BMW M3 показали напередодні старту 24-годинних перегонів у Ле-Мані та присвятили до 40-річчя культової моделі. Поки що це концепт M Neue Klasse, проте невдовзі він стане серійним. Про це повідомляється на офіційному сайті BMW.

В основі авто лежить електромобіль BMW i3. Седан занизили та розширили його колісні арки. З'явилися обвіс та агресивніші бампери, дизайн яких створили, надихаючись яхтами-тримаранами. Також встановили 21-дюймові диски, випуклий капот та кришку багажника з інтегрованим спойлером.

Важливо

Новий iX3: BMW виводить на український ринок електрокросовер із запасом ходу до 800 км

Салон BMW M Neue Klasse оздобили шкірою нубуком та алькантарою. Встановлені спортивні кермо та передні сидіння, а ще додали каркас безпеки.

Відео дня

Седан вирізняється агресивним дизайном Фото: BMW

Характеристики BMW M3 поки тримають у секреті. Відомо, що електрокар отримає чотири мотори загальною потужністю приблизно 700-1000 сил. Ємність батареї перевищить 100 кВт∙год, а 800-вольтна архітектура дозволить поповнити запас ходу на 400 км за 10 хвилин. Крім того, доопрацювали ходову авто та встановили більші гальма.

У салоні встановили спортивні кермо і крісла Фото: BMW

Варто відзначити, що електромобіль BMW M3 не замінить бензинову модель, а випускатиметься паралельно з нею.

До речі, в Ле-Мані презентували і новий Peugeot 208 GTi, який став електромобілем.

Також Фокус розповідав про найдорожчий мотоцикл BMW.