Найоригінальніший спорткар BMW за 500 000 євро розсекретили до прем'єри (фото)

Новий BMW Speedtop помітили під час тестів у Німеччині. Незвичне авто поєднує в собі риси купе та універсала.

Спорткар BMW Speedtop сфотографували біля німецького автодрому Нюрбургринг. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Універсал BMW Speedtop засвітився без камуфляжу. Його елегантний дизайн фактично не змінився порівняно з торішнім передсерійним концептом. Модель витримана у стилістиці знаменитого BMW Z3 Coupe 90-х років.

Авто вирізняється елегантним дизайном Фото: carscoops.com

Авто має довгий капот, його салон зсунутий назад, а задня частина загострена. Вузька решітка радіатора BMW поєднується з тоненькими діодними фарами. Заднє скло прикрите великим спойлером.

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В основі Speedtop лежить спорткар BMW 8 Series. Саме в нього запозичать деталі салону, проте внутрішнє оздоблення буде дорожчим.

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Під капотом Speedtop встановлено 4,4-літровий V8 твін-турбо потужністю 625 к. с. від купе BMW M8. Спортивний універсал отримає 8-ступінчастий автомат та повний привід.

Спорткар оснащений 625-сильним V8 твін-турбо Фото: carscoops.com

Новий BMW Speedtop планують випустити лімітованою серією з 70 автомобілів. Вартість спортивної моделі складе приблизно 500 000 євро.

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