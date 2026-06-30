Змінився до невпізнання: презентовано новий BMW X5 2027 (фото, відео)

Представлено новий BMW X5 п'ятого покоління. Преміальний кросовер зазнав кардинальних змін зовні та всередині, а також уперше отримав електричну версію.

Новий BMW X5 G65, як і раніше, випускатимуть у США, а на ринок він почне виходити із жовтня. Ціна BMW X5 дещо зросла і тепер стартує з 71 500 доларів. Подробиці новинки розкрили на сайті німецького автовиробника.

Дизайн BMW X5 2027

Кросовер BMW X5 G65 не впізнати, адже його зовнішність витримана у стилістиці електрокарів сімейства Neue Klasse. В анфас він дуже схожий на новий BMW iX3 — отримав такі ж компактні "ніздрі" з підсвічування та вузькі матричні фари. Звертають на себе увагу Х-подібні ходові вогні, мініатюрні дверні ручки та продовгуваті ліхтарі. Двері багажника тепер складаються з однієї секції.

Двері багажника тепер складаються з однієї секції Фото: BMW

На вибір пропонують колеса діаметром від 21 до 23 дюймів. Новий BMW X5 зберіг платформу CLAR, проте дещо підріс у розмірах і став просторішим усередині.

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Габарити BMW X5 2027:

довжина — 4994 мм;

ширина — 2000 мм;

висота — 1748 мм;

колісна база — 3035 мм.

Кросовер дещо підріс у розмірах Фото: BMW

Салон і комплектація BMW X5 2027

Вплив лінійки Neue Klasse відчувається і в салоні, адже новий BMW X5 запозичив оригінальне чотириспицеве кермо та тоненький екран на всю ширину передньої панелі. Центральний тачскрін зріс до 17,9 дюйма в діагоналі, також можна обрати окремий 14,6-дюймовий екран для переднього пасажира та проєкцію на лобове скло. Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом.

На передній панелі з'явився тоненький екран Фото: BMW

Як і раніше, кросовер запропонують у версіях на 5 та 7 місць. Об'єм багажника становить 655-1850 л, а електричні версії мають ще й 54-літровий відсік спереду.

Панорамний дах став стандартним для усіх BMW X5 2027. Також базова комплектація включає тризонний клімат-контроль, камери кругового огляду, паркувальний автопілот, спортивні крісла з електроприводом і підігрівом та 280-ватну аудіосистему з 12 динаміками. Серед опцій — вентиляція і масаж сидінь, електропривід дверей, система напівавтономного руху, 775-ватна акустика Bowers&Wilkins.

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Новий BMW X5, характеристики

Палітра версій BMW X5 буде широкою як ніколи. Першими почнуть продавати варіанти з 3,0-літровими турбошістками — 400-сильною бензиновою та 313-сильною дизельною. Вони мають 48-вольтні "м'які" гібридні установки.

Модель випускатимуть у версіях на 5 і 7 місць Фото: BMW

Плагін-гібриди також 3,0-літрові — потужністю 489 і 612 сил. Вони отримали батарею на 26,5 кВт∙год і здатні проїхати до 102 км на електротязі. Потужніший варіант стартує до сотні за 4,5 с.

Об'єм багажника BMW X5 становить 655-1850 л Фото: BMW Електрична версія має 54-літровий передній відсік Фото: BMW

Електромобіль BMW iX5 вийде на ринок на початку 2027 року. Він отримав 578-сильну двомоторну установку та розганяється до 100 км/год за 4,6 с. Велика батарея ємністю 141 кВт∙год забезпечує запас ходу в 845 км. Швидка зарядка на 80% (постійним струмом на 460 кВт) займає 23 хвилини, також є режим повербанка — можна живити від авто будинок чи електроприлади.

Електрокар BMW iX5 Фото: BMW

У наступному році також очікуються модифікації з 4,4-літровим V8 твін-турбо, а також водневий варіант із запасом ходу понад 750 км. Усі BMW X5 2027 мають адаптивні амортизатори, а за доплату доступні пневмопідвіска та керовані задні колеса.

До речі, нещодавно дебютував і суперник X5 — новий Audi Q7 третього покоління.

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