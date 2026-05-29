Цена $500 000 и V12 на 725 сил: в Украину начали завозить первые кроссоверы Ferrari (фото)

В Украине появились новые кроссоверы Ferrari Purosangue. Они оснащены 725-сильным V12 и способны развивать 310 км/ч.

Сразу два кроссовера Ferrari Purosangue заметили в Украине за последнее время. Их фото опубликовали в соцсетях.

Первый кроссовер Ferrari в Украине появился в Киеве — его фотографию обнародовал блогер Roma Urraco. Авто черного цвета заметили на Демеевке и известно, что это не "биток".

Первый Ferrari Purosangue в Украине привезли в Киев Фото: Roma Urraco

Впоследствии еще один новый Ferrari Purosangue засветился в Одессе. Фото белого авто появилось на странице carlos.car.spot.odessa.

Ferrari Purosangue — дебютный кроссовер итальянской марки

Напомним, что первый кроссовер Ferrari презентовали еще в 2022 году. Цена Ferrari Purosangue стартует с 428 000 долларов, но в Украине хорошо оснащенные экземпляры могут стоить и более $500 000.

Задняя дверь Ferrari Purosangue открывается против движения Фото: Ferrari

Кроссовер Ferrari Purosangue — пятиметровое авто с обтекаемым дизайном и необычными задними дверями, которые открываются против движения. В салоне установлены четыре отдельных кресла, а объем багажника составляет 473 л. На передней панели — отдельные дисплеи для водителя и пассажира.

В салоне установлены отдельные экраны для водителя и переднего пассажира Фото: Ferrari

Ferrari Purosangue оснащен 6,5-литровым V12 мощностью 725 л. с., 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями и полным приводом. Это один из самых быстрых кроссоверов в мире — он разгоняется до 100 км/ч за 3,3 с и развивает 325 км/ч. Кроссовер имеет управляемые задние колеса, активную подвеску с изменяемым клиренсом и карбоново-керамические тормоза.

