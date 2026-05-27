Не восприняли: первый электромобиль Ferrari получил шквал критики из-за дизайна

Электромобиль Ferrari Luce по душе далеко не всем. Его дизайн критикуют как простые автомобилисты, так и эксперты.

Противоречивая внешность Ferrari Luce не только вызывает дискуссии в соцсетях, но и привела к падению стоимости акций компании. Об этом сообщает сайт Carscoops.

В первый же день после дебюта Luce акции Ferrari на Миланской бирже обвалились на 8,4%, а в Нью-Йорке — на 5,1%. Главный стратег по вопросам акций Morningstar Майкл Филд отметил каналу CNBC, что инвесторы пока не очень-то верят в успех электрической модели и опасаются, что компания не сможет отбить немалые средства, потраченные на ее разработку.

Фото: Скриншот

Необычный дизайн разработали бывшие стилисты Apple Джони Айв и Марк Ньюсом, которые никогда не занимались автомобилями. Электрокар Ferrari Luce не похож ни на одну другую модель марки и довольно сдержанный внешне.

Электромобиль Ferrari Luce вызвал полярные мнения в соцсетях. Одни комментаторы резко критикуют его, другие — считают его дизайн образцовым, однако все соглашаются, что он совершенно не такой, как другие модели марки, и не имеет ДНК Ferrari.

Первый электрокар Ferrari сравнивают с новым Nissan Leaf, а руководитель отдела исследований AIR Capital Пьер-Оливье Эссиг назвал его смесью Honda Accord и Tesla Model 3. К критике присоединился и министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини:

"Электрический, невероятно дорогой (550 тысяч евро!) и, с эстетической точки зрения, говорит сам за себя... Он похож на что угодно, только не на авто с гарцующим жеребцом. И это якобы "инновация"? Интересно, что сказал бы Энцо Феррари..."

Над авто работали экс-дизайнеры Apple Фото: Ferrari

Мало того, новинку раскритиковал бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло. Итальянец, с которым связывают расцвет компании и успехи в автоспорте, не в восторге от электрокара и пошутил, что Luce — точно не то авто, дизайн которого будут копировать китайские производители.

"Если бы я сказал то, что на самом деле думаю, то в конце концов сказал бы неприятные вещи. Я бы предпочел не комментировать. Я просто надеюсь, что кто-то снимет с этой машины гарцующего жеребца", — заявил Лука ди Монтедземоло в эфире CNC Media.

Нынешнее руководство компании признает, что электромобиль Ferrari Luce новый и необычный и рассчитан на новую аудиторию.

"Цель — вывести на рынок нечто совершенно новое, созданное для того, чтобы вызвать разные мнения, — пояснил коммерческий директор Ferrari Энрико Галльера, — Всем любителям двигателя внутреннего сгорания я говорю: пожалуйста, не покупайте [Luce]".

Первый электромобиль Ferrari, характеристики и особенности

Новый Ferrari Luce — обтекаемый пятиметровый фастбэк стоимостью 550 000 евро. Если дизайн авто противоречив, то пятиместный салон выдержан в классическом стиле марки и вызывает гораздо меньше критики.

Впрочем, и внутри есть необычные детали вроде поворотного центрального дисплея. Это самый просторный Ferrari с большим 597-литровым багажником.

Фото: Ferrari

Электромобиль Ferrari Luce дебютировал в полноприводной версии с четырьмя моторами общей мощностью 1000 сил. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и развить 310 км/ч. Большая батарея емкостью 122 кВт∙ч позволяет проехать до 530 км без подзарядки. Авто получило активную подвеску и карбоново-керамические тормоза, а также может имитировать звук бензинового двигателя.

