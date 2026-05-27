Не сприйняли: перший електромобіль Ferrari отримав шквал критики через дизайн

Електромобіль Ferrari Luce до вподоби далеко не всім. Його дизайн критикують як прості автомобілісти, так і експерти.

Суперечлива зовнішність Ferrari Luce не лише викликає дискусії в соцмережах, а й призвела до падіння вартості акцій компанії. Про це повідомляє сайт Carscoops.

У перший ж день після дебюту Luce акції Ferrari на Міланській біржі обвалилися на 8,4%, а у Нью-Йорку – на 5,1%. Головний стратег з питань акцій Morningstar Майкл Філд зазначив каналу CNBC, що інвестори поки не дуже-то вірять в успіх електричної моделі та побоюються, що компанія не зможе відбити чималі кошти, витрачені на її розробку.

Незвичний дизайн розробили колишні стилісти Apple Джоні Айв та Марк Ньюсом, які ніколи не займалися автомобілями. Електрокар Ferrari Luce не схожий на жодну іншу модель марки і доволі стриманий зовні.

Електромобіль Ferrari Luce викликав полярні думки у соцмережах. Одні коментатори різко критикують його, інші – вважають його дизайн зразковим, проте усі погоджуються, що він абсолютно не такий, як інші моделі марки, та не має ДНК Ferrari.

Перший електрокар Ferrari порівнюють із новим Nissan Leaf, а керівник відділу досліджень AIR Capital П’єр-Олів’є Ессіг назвав його сумішшю Honda Accord і Tesla Model 3. До критики долучився і міністр інфраструктури Італії Маттео Сальвіні:

"Електричний, неймовірно дорогий (550 тисяч євро!) і, з естетичної точки зору, говорить сам за себе… Він схожий на що завгодно, тільки не на авто з гарцюючим жеребцем. І це нібито "інновація"? Цікаво, що сказав би Енцо Феррарі…"

Мало того, новинку розкритикував колишній президент Ferrari Лука ді Монтедземоло. Італієць, із яким пов’язують розквіт компанії та успіхи в автоспорті, не в захваті від електрокара та пожартував, що Luce – точно не те авто, дизайн якого копіюватимуть китайські виробники.

"Якби я сказав те, що насправді думаю, то зрештою сказав би неприємні речі. Я б волів не коментувати. Я просто сподіваюся, що хтось зніме з цієї машини гарцюючого жеребця", — заявив Лука ді Монтедземоло в ефірі CNC Media.

Нинішнє керівництво компанії визнає, що електромобіль Ferrari Luce новий та незвичний і розрахований на нову аудиторію.

"Мета – вивести на ринок щось абсолютно нове, створене для того, щоб викликати різні думки, — пояснив комерційний директор Ferrari Енріко Галльєра. — Усім любителям двигуна внутрішнього згоряння я кажу: будь ласка, не купуйте [Luce]".

Перший електромобіль Ferrari, характеристики та особливості

Новий Ferrari Luce — обтічний п'ятиметровий фастбек вартістю 550 000 євро. Якщо дизайн авто суперечливий, то п'ятимісний салон витриманий у класичному стилі марки та викликає значно менше критики.

Утім, і всередині є незвичні деталі на кшталт поворотного центрального дисплея. Це найпросторіший Ferrari з великим 597-літровим багажником.

Електромобіль Ferrari Luce дебютував у повнопривідній версії з чотирма моторами загальною потужністю 1000 сил. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,5 с і розвинути 310 км/год. Велика батарея ємністю 122 кВт∙год дозволяє проїхати до 530 км без підзарядки. Авто отримало активну підвіску та карбоново-керамічні гальма, а також може імітувати звук бензинового двигуна.

