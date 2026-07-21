Их выпустили всего 500: в Киеве засветился редкий заряженный спорткар Mercedes (фото)

В Киеве сфотографировали купе Mercedes-Benz CLK в очень редкой заряженной версии Black Series от AMG. 500-сильное авто способно разгоняться до 100 км/ч за 4,2 с.

С 2007 по 2009 год было выпущено всего 500 купе Mercedes CLK 63 AMG Black Series. Фотографии спорткара появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Спортивный автомобиль можно узнать по обвесу и расширенным колесным аркам Фото: Topcars UA

Black Series — самые экстремальные версии мощных Mercedes-AMG. Обычно эти спортивные автомобили выпускались ограниченными сериями.

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Под капотом Mercedes CLK 63 AMG Black Series установлен мощный 6,2-литровый V8, развивающий 507 к. с. и 630 Н∙м. С 7-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,2 с, а максимальная скорость составляет 300 км/ч.

В салоне установлены спортивные сиденья Фото: Topcars UA

Кроме того, Mercedes CLK 63 AMG Black Series получил спортивную выхлопную систему, самоблокирующийся дифференциал, регулируемую подвеску от KW и более мощные тормоза.

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Купе мощностью 507 развивает скорость 300 км/ч Фото: Topcars UA

Отличить версию Black Series от стандартного Mercedes CLK 63 AMG можно по карбоновому обвесу, расширенным крыльям, спойлеру на крышке багажника и диффузору. Также спорткар получил 19-дюймовые диски. В салоне установили спортивные сиденья, а задние кресла сняли для снижения массы.

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