Стартует до сотни за 4 с: в Киеве заметили редкий заряженный Mercedes на "бляхах" (фото)

В Киеве сфотографировали седан Mercedes CLA 2025 года в заряженной версии от AMG. Спортивное авто с 421-сильным турбомотором разгоняется до сотни за 4 секунды.

Этот Mercedes-AMG CLA45 S входит в лимитированную "прощальную" версию Final Edition. Его фотографии были опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Автомобиль имеет польские номера Фото: Topcars UA

Mercedes-AMG CLA45 S Final Edition — последняя версия заряженного седана второго поколения. Стоит отметить, что недавно дебютировал новый Mercedes-AMG CLA 45 третьей генерации, однако он уже стал электромобилем.

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У его предшественника же под капотом установлена 2,0-литровая бензиновая турбочетвера на 421 к.с. и 500 Нм. С 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 4 с, а максимальная скорость составляет 270 км/ч. Седан Mercedes-AMG CLA45 S оснащён полным приводом, спортивной подвеской с адаптивными амортизаторами и усовершенствованными тормозами.

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Внутренняя отделка дополнена желтыми вставками Фото: Topcars UA Седан получил спортивные сиденья Фото: Topcars UA

Отличить версию Final Edition от обычного Mercedes-AMG CLA45 можно по слегка измененному обвесу, более крупному спойлеру и 19-дюймовым кованым дискам, также для авто предложили специальную матовую окраску. В салоне установлены спортивные кресла с ярко-жёлтыми акцентами.

Mercedes-AMG CLA45 S способен разгоняться до сотни за 4 секунды Фото: Topcars UA

Именно этот седан Mercedes-AMG CLA45 S Final Edition имеет польские номера. Следовательно, либо его привезли в Украину и ещё не растаможили, либо это гости из ЕС.

Кстати, недавно в столице был замечен заряженный седан Mercedes мощностью более 600 сил.

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