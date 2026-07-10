Запас хода 670 км и 3 с до сотни: Mercedes создал конкурента Tesla 3 Performance (видео)

Новый Mercedes-Benz CLA третьего поколения получил спортивную версию от AMG. Впервые она стала электрической.

Электромобиль Mercedes-AMG CLA 45 поступит в продажу осенью в кузовах седан и универсал и составит конкуренцию Tesla Model 3 Performance. Об этом сообщили на сайте немецкого автопроизводителя.

Главное отличие Mercedes-AMG CLA 45 — двухмоторная полноприводная установка мощностью 680 к. с. Разгон до 100 км/ч занимает 3 с, а максимальная скорость может быть ограничена на отметке 250 или 270 км/ч.

На крышке багажника появился выдвижной спойлер Фото: Mercedes-Benz

Емкость аккумулятора Mercedes CLA (94 кВт∙ч) осталась без изменений. Запас хода седана составляет 670 км, а универсала — 640 км. Быстрая зарядка мощностью 330 кВт до 80 % занимает 22 минуты.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes-AMG CLA 45 получил спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами и увеличенные тормоза. Также в нем установлена система, имитирующая звук выхлопа.

Відео дня

Важно

Раритетные Mercedes 1928 года от украинского дизайнера продаются за 7 миллионов долларов (фото)

Отличить заряженную версию от стандартного Mercedes CLA можно по более агрессивной передней части с имитацией решетки радиатора AMG, а также по обвесу, 19-дюймовым дискам и выдвижному спойлеру сзади.

В линейке остался и универсал Фото: Mercedes-Benz

В салоне установлены спортивный руль и сиденья (предлагаются два варианта), а в отделке использована алькантара. На всю переднюю панель растянут экран, причем он получил особую графику.

Кстати, недавно в Украину привезли лимитированный суперкар Mercedes за 1,5 миллиона долларов без лобового стекла.

Также Фокус рассказывал об электрическом суперкаре BYD мощностью более 1500 сил.