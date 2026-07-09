2 секунды до сотни и максимальные 350 км/ч: презентован электрический суперкар BYD (фото)

Новый BYD Denza Z дебютировал на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Электрический суперкар мощностью 1580 сил способен развивать скорость до 350 км/ч.

Купе и кабриолет BYD Denza Z появятся на рынке до конца года по довольно низкой цене — от 184 800 долларов. Об этом сообщает издание Auto Express.

Электромобиль получил двигатель мощностью 1582 Фото: BYD Auto

Суперкар BYD Denza Z практически не изменился по сравнению с предсерийными концептами и отличается элегантным дизайном с плавными формами кузова, выраженным "носом" и изогнутой крышей. У него каплевидные фары и приподнятая задняя часть.

Версия Racing получила большое антикрыло Фото: Autocar

В линейке BYD Denza Z представлены купе, кабриолет и трековая версия Racing с обвесом и большим антикрылом.

Кабриолет BYD Denza Z Фото: CarNewsChina

Размеры BYD Denza Z 2026:

длина — 4780 мм;

ширина — 1990 мм;

высота — 1350 мм;

колесная база — 2780 мм;

масса — 2220–2300 кг.

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Салон BYD Denza Z отделан кожей, алькантарой и карбоном. Электромобиль оснащен цифровой приборной панелью и 12,8-дюймовым сенсорным экраном. Автомобиль четырёхместный, причём в салоне можно сложить задние сиденья и увеличить объём багажника с 250 до 550 л. В кабриолете он составляет 131–176 л.

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Салон отделан кожей, алькантарой и карбоном

Электромобиль BYD Denza Z дебютировал в трехмоторной полноприводной версии мощностью 1582 к. с. и крутящим моментом 1240 Н∙м. Стандартные купе и кабриолет способны разгоняться до 100 км/ч за 2,3 с и развивать скорость 300 км/ч, а новый BYD Denza Z Racing разгоняется до сотни за 2 с и развивает скорость 350 км/ч. Позже обещают выпустить 2000-сильную версию со спринтом до 100 км/ч за 1,7 с.

Объем багажника купе составляет 250–550 л Фото: BYD Auto

Аккумуляторная батарея емкостью 76 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 380–408 км. Быстрая (мощностью 1,5 МВт) зарядка занимает 9 минут. Китайский электромобиль BYD Denza Z получил систему управления по проводам (drive-by-wire), адаптивные амортизаторы, пневмоподвеску и углеродно-керамические тормоза.

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