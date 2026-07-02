Зарядка за 9 минут и запас хода до 1660 км: в продажу поступил недорогой флагман BYD (фото)

Новый BYD Seal 08 поступает в продажу. Этот большой седан доступен в электрифицированных версиях мощностью до 684 к. с.

Цена BYD Seal 08 в Китае составляет от 196 900 до 239 900 юаней ($29 000 — 35 300). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Модель предлагается в электрической и подключаемой гибридной версиях Фото: CarNewsChina

Модель F-класса — новый флагман в семействе BYD Ocean. Седан отличается обтекаемым дизайном с выраженным "носом" и тонкими изогнутыми фарами.

Размеры BYD Seal 08 2026:

длина — 5150 мм;

ширина — 1999 мм;

высота — 1505 мм;

колесная база — 3030 мм.

На передней панели установлены два экрана Фото: CarNewsChina

В салоне BYD Seal 08 установлены цифровая приборная панель и большой 15,6-дюймовый сенсорный экран, а также предусмотрена проекция на лобовое стекло. Комплектация включает панорамную крышу, доводчики дверей, парковочный автопилот, систему полуавтономного вождения, а также электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж сидений.

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Электромобиль BYD Seal 08 предлагается в заднеприводных версиях мощностью 342 и 429 к. с., а также в полноприводном варианте мощностью 684 к. с. Самая мощная модификация разгоняется до 100 км/ч за 3,3 с и развивает скорость 240 км/ч. Запас хода составляет 905 км, а быстрая зарядка мощностью 1,5 МВт занимает 9 минут.

BYD Seal 08 отличается богатым оснащением Фото: CarNewsChina

Кроме того, предлагаются плагин-гибриды BYD Seal 08 — заднеприводная версия мощностью 268 сил и полноприводная версия мощностью 536 сил. Они способны проехать до 400 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1660 км.

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