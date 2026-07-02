Зарядка за 9 хвилин і запас ходу до 1660 км: у продаж надійшов недорогий флагман BYD (фото)

Новий BYD Seal 08 надходить у продаж. Великий седан доступний в електрифікованих версіях потужністю до 684 к. с.

Ціна BYD Seal 08 в Китаї становить від 196 900 до 239 900 юанів ($29 000 — 35 300). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Модель пропонують в електричних і плагін-гібридних версіях Фото: CarNewsChina

Модель F-класу є новим флагманом у сімействі BYD Ocean. Седан вирізняється обтічним дизайном із вираженим "носом" та тоненькими вигнутими фарами.

Розміри BYD Seal 08 2026:

довжина — 5150 мм;

ширина — 1999 мм;

висота — 1505 мм;

колісна база — 3030 мм.

На передній панелі встановили два екрани Фото: CarNewsChina

У салоні BYD Seal 08 встановлені цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло. Комплектація включає панорамний дах, доводчики дверей, паркувальний автопілот, систему напівавтономного руху, а також електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж сидінь.

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Електромобіль BYD Seal 08 пропонують у задньопривідних версіях на 342 і 429 к. с., а також у 684-сильному повнопривідному варіанті. Найпотужніша модифікація стартує до 100 км/год за 3,3 с і розвиває 240 км/год. Запас ходу становить 905 км, а швидка зарядка потужністю 1,5 МВт займає 9 хвилин.

BYD Seal 08 багато оснащений Фото: CarNewsChina

Крім того, пропонують плагін-гібриди BYD Seal 08 — задньопривідний 268-сильний та повнопривідний 536-сильний. Вони здатні проїхати до 400 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1660 км.

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