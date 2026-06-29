BYD випустив недорогий електрифікований мінівен із пожиттєвою гарантією (фото)

Презентовано новий мінівен BYD Linghui M9. Електрифікована сімейна модель багато оснащена та має пожиттєву гарантію.

Як і всі моделі лінійки BYD Linghui, мінівен M9 створений, у першу чергу, для служб таксі та каршерінгу, проте у вільний продаж також надійде. Його ціна стартує з 188 800 юанів ($27 770), повідомляє сайт CarNewsChina.

Авто є доступнішою версією BYD Xia з інакшим дизайном передньої частини та дещо більшими розмірами.

Крісла перших двох рядів отримали електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж Фото: BYD Auto

Габарити BYD Linghui M9:

довжина – 5200 мм;

ширина – 1970 мм;

висота – 1805 мм;

колісна база – 3045 мм.

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Новий BYD Linghui M9 пропонують у семимісному виконанні. Мінівен отримав цифровий щиток приладів та великий (12,8 або 15,6 дюйма) тачскрін. Крісла першого та другого рядів мають електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж. Також комплектація включає 18-дюймові диски, електропривід зсувних дверей, акустику з 12 динаміками, адаптивні амортизатори і розкладні столики для задніх пасажирів.

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Мінівен BYD Linghui M9 отримав плагін-гібридну установку з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 156 к. с. та 272-сильним електромотором. Розгін до 100 км/год займає 8,9 с.

Модель створили для таксі та каршерінгу, але вона надійде і у вільний продаж Фото: BYD Auto

LFP-батарея ємністю 26,6 кВт∙год дозволяє проїхати 118 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1105 км.

Новий BYD Linghui M9 також доступний у лізинг на 5 років. BYD дає пожиттєву гарантію на електричні компоненти Linghui M9 для приватних осіб та 6 років або 600 000 км — для корпоративних власників. На решту авто гарантія становить 6 років або 150 000 км.

Між іншим, нещодавно презентували перший BYD, створений спеціально для Європи.

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