BYD выпустила недорогой электрифицированный минивэн с пожизненной гарантией (фото)

Представлен новый минивэн BYD Linghui M9. Эта электрифицированная семейная модель отличается богатым оснащением и пожизненной гарантией.

Как и все модели линейки BYD Linghui, минивэн M9 создан, в первую очередь, для служб такси и каршеринга, однако он также поступит в свободную продажу. Его цена начинается с 188 800 юаней ($27 770), сообщает сайт CarNewsChina.

Автомобиль представляет собой более доступную версию BYD Xia с иным дизайном передней части и несколько большими габаритами.

Кресла первых двух рядов оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем Фото: BYD Auto

Габариты BYD Linghui M9:

длина — 5200 мм;

ширина – 1970 мм;

высота – 1805 мм;

колесная база – 3045 мм.

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Новый BYD Linghui M9 предлагается в семиместной комплектации. Минивэн получил цифровую приборную панель и большой (12,8 или 15,6 дюйма) тачскрин. Сиденья первого и второго рядов оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем. Также в комплектацию входят 18-дюймовые диски, электропривод сдвижных дверей, аудиосистема с 12 динамиками, адаптивные амортизаторы и откидные столики для задних пассажиров.

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Минивэн BYD Linghui M9 получил плагин-гибридную установку с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 156 к. с. и 272-сильным электродвигателем. Разгон до 100 км/ч занимает 8,9 с.

Модель была разработана для такси и каршеринга, но она также поступит в свободную продажу Фото: BYD Auto

LFP-батарея емкостью 26,6 кВт∙ч позволяет преодолеть 118 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1105 км.

Новый BYD Linghui M9 также доступен в лизинг на 5 лет. BYD предоставляет пожизненную гарантию на электрические компоненты Linghui M9 для частных лиц и 6 лет или 600 000 км — для корпоративных владельцев. На остальные автомобили гарантия составляет 6 лет или 150 000 км.

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