Почти 800 сил и 2,8 секунды до сотни: дебютировал прощальный суперкар McLaren (фото)

На Фестивале скорости в британском Гудвуде дебютировал новый McLaren 788 HS. Лимитированный трековый суперкар разгоняется до сотни за 2,8 с.

Суперкар McLaren 788 HS — финальная версия 700-й серии. Её выпустят ограниченной серией из 200 автомобилей, а цена McLaren 788 HS составляет 450 000 фунтов стерлингов ($600 000). Об этом трековом автомобиле рассказали на официальном сайте McLaren.

Автомобиль получил обвес и большое антикрыло Фото: McLaren

Цифра в названии указывает на то, что мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили до 788 к. с. Кроме того, за счёт лёгкой титановой выхлопной системы и карбоновых деталей массу автомобиля снизили до 1265 кг.

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Новый McLaren 788 HS способен разгоняться до 100 км/ч за 2,8 с, а до 200 км/ч — за 7 с. Максимальная скорость составляет 330 км/ч. Также доработана подвеска и установлены более эффективные карбоново-керамические тормоза от McLaren Senna.

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Будет выпущено всего 200 экземпляров McLaren 788 HS Фото: McLaren

Купе и родстер McLaren 788 HS получили новый аэродинамический пакет — карбоновый обвес и антикрыло, которое увеличивает прижимную силу на 10 %. Появились также дополнительные воздухозаборники и кованые диски. Увеличили долю карбона и в отделке салона, а ещё стандартными стали ковшообразные спортивные сиденья.

Кстати, в Гудвуде будет представлен и самый первый суперкар McLaren 1970 года, который воссоздали в наши дни.

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