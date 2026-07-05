Механика или автомат: новый суперкар Ferrari получил инновационную коробку передач (фото)

Суперкар Ferrari 12Cilindri получил нестандартную версию Manuale. Её особенность — коробка передач, которая может работать в полностью механическом или автоматическом режиме.

Новая Ferrari 12Cilindri Manuale будет выпущена ограниченной серией из 1499 автомобилей. Производство начнётся в начале 2027 года, а цена составит 590 000 евро (на 200 000 евро выше, чем у стандартной версии). Подробности о суперкаре раскрыты на сайте итальянского производителя.

Суперкар получил инновационную коробку передач Фото: Ferrari

Главное отличие Ferrari 12Cilindri Manuale — нестандартная коробка передач. В её основе лежит стандартный 8-ступенчатый автомат с двумя сцеплениями, однако его дополнили ручным режимом и даже педалью сцепления.

Ferrari 12Cilindri Manuale отличается от стандартной модели лишь внешним оформлением Фото: Ferrari

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Таким образом, коробка передач ведет себя как механическая. Впрочем, ни рычаг, ни педаль не имеют механической связи с силовым агрегатом — управление полностью электронное. То есть фактически автомат имитирует механическую коробку передач, причем 6-ступенчатую.

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Ferrari 12Cilindri Manuale способен развивать скорость до 340 км/ч Фото: Ferrari

6,5-литровый V12 мощностью 820 к. с. при этом не претерпел изменений. Разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, а максимальная скорость составляет 340 км/ч. Внешне и внутри Manuale отличается от базовой модели Ferrari 12Cilindri лишь декором и колесными дисками.

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