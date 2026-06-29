Пропал на 24 года: найден знаменитый Ferrari Майкла Джордана (видео)

В США обнаружили купе Ferrari 550 Maranello, созданное специально для Майкла Джордана. О суперкаре не было слышно более 20 лет.

Автомобиль Майкла Джордана стал частью знаменитой коллекции Джона Темеряна из Чикаго. О поисках суперкара он рассказал на своём YouTube-канале We Are Curated.

Майкл Джордан — известный ценитель суперкаров. В его коллекции в разное время были Mercedes SLR McLaren и электромобиль Pininfarina Battista. Баскетболист решил купить Ferrari 550 Maranello в 1997 году — на пике своей карьеры в "Чикаго Буллз".

Майкл Джордан выбрал автомобиль тёмно-коричневого цвета с коричневым салоном. Поскольку он довольно высокого роста, сиденья в автомобиле пришлось установить ниже. Ferrari доставили 29 мая 1997 года — как раз перед тем, как Джордан завоевал свой пятый чемпионский титул в НБА в составе "Чикаго Буллз".

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О суперкаре не слышали с 2002 года Фото: скриншот / YouTube

Баскетболист ездил на Ferrari 550 Maranello мощностью 485 до 2002 года и в одно время даже менялся машинами с товарищем по клубу Скотти Пиппеном. Затем машину продали, и она пропала.

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Джон Темерян стремился приобрести автомобиль Джордана для своей коллекции и искал его на протяжении последних 10 лет. Он установил VIN-номер автомобиля и даже нанял частных детективов для поиска. В конце концов ему удалось найти механика из Калифорнии, который обслуживал эту Ferrari, и тот предоставил контакты новых владельцев.

Коллекционер приехал к их дому, однако хозяев не было дома, поэтому он оставил записку на воротах со своим номером телефона. Через две недели владелец Ferrari 550 Maranello перезвонил: он был возмущён таким поступком, но всё же согласился продать суперкар. Цену не разглашают, но отмечают, что она очень высокая.

Ferrari 550 Maranello прибыл в бывшее поместье Майкла Джордана в Чикаго Фото: скриншот / YouTube

Автомобиль в отличном состоянии и даже сохранил страховой полис с автографом Майкла Джордана. Ровно через 29 лет — 29 мая 2026 года — Ferrari вернулся в Чикаго, и Джон Темерян даже съездил на нём в бывшее поместье Майкла Джордана.

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