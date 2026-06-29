Пропав на 24 роки: знайдено знаменитий Ferrari Майкла Джордана (відео)

У США виявили купе Ferrari 550 Maranello, яке створили спеціально для Майкла Джордана. Про суперкар не чули понад 20 років.

Авто Майкла Джордана стало частиною знаменитої колекції Джона Темеряна з Чикаго. Про пошуки суперкара він розповів на своєму Youtube-каналі We Are Curated.

Майкл Джордан — відомий поціновувач суперкарів. У його колекції в різний час були Mercedes SLR McLaren та електричний Pininfarina Battista. Баскетболіст вирішив купити Ferrari 550 Maranello у 1997 році — на піку своєї кар'єри в Chicago Bulls.

Майкл Джордан обрав авто темно-коричневого кольору з коричневим салоном. Оскільки у нього чималий зріст, то сидіння авто довелося встановити нижче. Доставили Ferrari 29 травня 1997 року — акурат перед тим, як Джордан оформив свій п'ятий чемпіонський титул в NBA з Chicago Bulls.

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Про суперкар не чули з 2002 року Фото: скриншот / YouTube

Баскетболіст користувався 485-сильним Ferrari 550 Maranello до 2002 року й в один час навіть мінявся авто з одноклубником Скотті Піппеном. Потім авто продали й воно пропало.

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Джон Темерян прагнув придбати авто Джордана в свою колекцію і шукав його упродовж останніх 10 років. Він встановив VIN-номер авто та навіть найняв приватних детективів для пошуку. У кінці кінців йому вдалося знайти механіка з Каліфорнії, який обслуговував цей Ferrari, і він дав контакти нових власників.

Колекціонер приїхав до їх будинку, однак хазяїв не було вдома, тому він залишив записку на воротах зі своїм номером телефона. За два тижні власник Ferrari 550 Maranello передзвонив: він був обурений подібним вчинком, проте усе ж зголосився продати суперкар. Ціну не розголошують, але зазначають, що вона дуже висока.

Ferrari 550 Maranello приїхав до колишнього маєтку Майкла Джордана в Чикаго Фото: скриншот / YouTube

Авто у чудовому стані й навіть зберегло страховий поліс із автографом Майкла Джордана. Рівно через 29 років — 29 травня 2026 року Ferrari повернувся до Чикаго і Джон Темерян навіть з'їздив на ньому до колишнього маєтку Майкла Джордана.

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