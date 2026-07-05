Механіка або автомат: новий суперкар Ferrari отримав інноваційну коробку передач (фото)

Суперкар Ferrari 12Cilindri отримав нестандартну версію Manuale. Її особливість — коробка передач, яка може працювати в повністю механічному або автоматичному режимі.

Новий Ferrari 12Cilindri Manuale випустять лімітованою серією з 1499 авто. Виробництво стартує на початку 2027 року, а ціна становить 590 000 євро (на 200 000 євро вища, ніж у стандартної версії). Подробиці суперкара розкрили на сайті італійського виробника.

Суперкар отримав інноваційну коробку передач Фото: Ferrari

Головна відмінність Ferrari 12Cilindri Manuale – нестандартна коробка передач. В її основі лежить стандартний 8-ступінчастий робот із двома зчепленнями, проте його доповнили ручним режимом і навіть педаллю зчеплення.

Ferrari 12Cilindri Manuale відрізняється від стандартної моделі лише декором Фото: Ferrari

Важливо

Повний привід і 12 циліндрів: у Києві помітили перший кросовер Ferrari за $500 000 (фото)

Таким чином КПП веде себе як механічна. Утім, ані важіль, ані педаль не мають механічного зв’язку з силовим агрегатом – керування є повністю електронним. Тобто фактично автомат імітує механічну КПП, причому 6-ступінчасту.

Відео дня

Ferrari 12Cilindri Manuale здатен розвинути 340 км/год Фото: Ferrari

6,5-літровий V12 на 820 к. с. при цьому не зазнав змін. Розгін до 100 км/год займає 2,9 с, а максимальна швидкість становить 340 км/год. Зовні та всередині Manuale відрізняється від базового Ferrari 12Cilindri лише декором та колісними дисками.

До речі, нещодавно виявлено суперкар Ferrari Майкла Джордана, який зник на 24 роки.

Також Фокус розповідав, що в Україні продали рідкісний седан 80-х із мотором Ferrari.